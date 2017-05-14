東京電影人才培育計畫 15日起報名中央社 (2017-05-14 11:46)
（中央社記者顧荃台北14日電）日本台灣交流協會表示，針對目標成為東亞或東南亞地區的電影導演或監製者，舉辦的亞洲電影青年人才培育計劃「Talents Tokyo 2017」，將於15日起受理報名。
日本交流協會在臉書粉絲專頁轉貼「Talents Tokyo 2017」活動網址，表示該活動是為期6天的工作坊，幫助亞洲青年電影作家及電影監製，習得活躍於世界舞台的方法，並提供建構國際網絡的機會。將募集12到15人，可直接獲得第一線的電影工作者對自身電影企劃的建言。
根據「Talents Tokyo」網站，該活動2010年起由東京都政府等單位主辦，每年11月「東京FILMeX影展」期間舉行，是針對目標成為東亞、東南亞地區的電影導演或電影監製者的人才培育計畫，每年僅募集最多15人，工作坊全部以英文進行。包括台灣導演侯孝賢、中國大陸導演賈樟柯等人，都曾擔任過「Talents Tokyo」講師。
今年「Talents Tokyo 2017」將於11月20日至25日，在東京舉行，將募集 12到15人，受理報名期間為募集期間5月15日至6月15日。1060514
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