（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警方今天表示，破獲詐欺案查獲兩名車手到案，其中吳姓男子為了買母親節禮物，經由同鄉的郭姓男子推薦一起擔任車手，結果雙雙落網，讓母親更傷心。



台中市警察局刑警大隊偵六隊循線於台中市烏日高鐵站等地查獲涉嫌領取人頭帳戶的吳姓及郭姓等兩人到案，並查獲人頭提款卡8張、人頭帳戶存摺17本、人頭證件16張、人頭電話卡1張及手機1支等物證，兩人坦承不諱，供稱領取人頭帳戶酬佣至今獲利約新台幣10萬元，全案訊後移請台中地檢署偵辦。



警方追查發現，吳、郭兩人是舊識，分別於今年初到台中市工作，郭男因無一技之長，玩網路遊戲時認識一名玩家，宣稱有收入優渥的工作，卻遭詐欺集團吸收成為取簿車手。



警方表示，吳、郭兩人於異地重逢，郭男見吳男工作無著落，於是推薦吳男加入詐欺集團；警方於烏日高鐵站將欲北上交付人頭帳戶的吳嫌逮捕到案，並循線查獲郭男到案，兩人坦承幫詐欺集團從事收取人頭帳戶。



警方指出，吳男落網供稱，因為母親節快到了，想要和兄弟姊妹合買禮物送給媽媽，為了籌措金錢所致，卻在母親節前落網，恐怕媽媽也快樂不起來了。1060514