【PConline資訊】在最近的NVIDIA投資人會議上，公司的CEO黃仁勛發表了一些非常有趣的言論。分析師Vivek Arya（美國美林銀行）提出了一些問題，比如NVIDIA是否看到玩家和顯卡銷量的增長，以及高端顯卡還能持續多長的時間。而老黃的回答則有些出人意料，他認為GeForce就像遊戲主機一樣，而且它的平均售價（ASP）實際上是低於遊戲主機的。

NVIDIA首席執行官黃仁勛

「NVIDIA GeForce的平均售價約為遊戲主機的三分之一，人們願意為新的遊戲機花費200，300，400，500美元，而NVIDIA GeForce的PC顯卡在均價上要低得多。」老黃說。

「有些人想要最好的產品，原因是他們有一台或者多台遠超電視刷新率的顯示器。所有如果你有一台4K顯示器，或者你想要達到120Hz甚至是200Hz，那你的顯示器就比一般的電視機需要更強勁的性能來支持，無論是1080p還是4K，每秒60幀或30幀。這些玩家需要強大的性能，鍾愛自己的設備，沉浸於最好的硬體當中。」

最後老黃還補充：「想到這一點，我認為這就是我們的機會，NVIDIA GeForce就像一款遊戲主機，而200-300美元之間的平均價格，就是GeForce前進的時機。」

從這一點來看，老黃似乎是在暗示NVIDIA會在中低端市場加大發展力度，讓這些顯卡在價格方面與遊戲主機共享收益。同時他也表示，GeForce的盈利能力最終與遊戲相關，就像PlayStation，Xbox或任天堂平台一樣。

來源：遊民星空