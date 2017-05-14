澳大利亞一家公司發明了一種名為「舒適飛行」的設計產品，它可以是孩子們的一張吊床，也可以是成年人的墊腳板，還可以變成一個存放玩具的儲物盒。其輕巧的設計和可重複利用的特性，使它成為許多乘客飛行時的必備之物。吵鬧的「熊孩子」加上一場長途飛行，無疑會變成一場災難。

大多數旅客表示，孩子們不停的尖叫聲足以把他們變得充滿敵意，哪怕他們都是友善的人。因此，這個可以安撫孩子們的產品有望惠及所有旅客。

據悉，該產品的售價僅為45英鎊（約合人民幣380元），但能夠將經濟艙的座位立馬變成一張吊床。將它掛在放下來的小桌板上，它就能變成一張可以讓孩子們平躺的床。除此之外，它還能將孩子們的玩具收納好，防止它們掉落在走道中。此外，它的重量很輕，不到500克，因而受到了更多人的青睞。

這個設計不僅惠及年幼的兒童，也可以使成年人的飛行更加舒適。除了便攜吊床外，整套產品還包括一個可充氣頸枕，兩個小墊子，還有一個旅行袋。從倫敦倉庫發貨至英國國內郵費僅需2.8英鎊（約合人民幣23元），這低廉的價格讓更多人對此產生了興趣。

在該產品的官網上，有這樣一段用戶評價：「我最近和我14個月大的兒子弗雷迪一起從悉尼飛往阿聯酋阿布扎比。在旅途開始前我一直憂心忡忡，覺得這可能是我人生中最差的一次飛行體驗了。事實證明，我的想法真是大錯特錯了！這個產品可以變成一張簡易的小床，讓弗雷迪在飛機上睡覺。他醒的時候，就安靜地在一旁玩自己的玩具。這個設計真是太讚了！給你們點讚！」