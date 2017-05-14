（原標題：王健林：萬達商業上市后不會套現 看不懂王思聰的商業模式）

資料圖，大連萬達集團董事長王健林

資料圖，大連萬達集團董事長王健林

萬達集團董事長王健林12日做客中國政法大學，發表《努力踐行文化自信》的主題演講。在現場提問環節，王健林明確表示萬達商業上市后不會套現走人；對於兒子王思聰的商業模式，他坦言自己也看不懂。

又定小目標？2020年佔全球電影票房兩成

作為全球第一個跨區域的、跨國際的院線集團，說到萬達集團的海外併購戰略必然會提到當年併購AMC。2012年5月，萬達集團付出31億美元拿下了當時美國第二大院線AMC影院公司。2016年3月，AMC又併購了美國第四大影院運營商Carmike，使萬達在中美兩個全球最大的電影院線市場都佔據第一。不久又以AMC作為併購主體，拿下了歐洲第一大院線Odeon & UCI，使萬達在全球主要電影市場都形成了布局。

「我併購海外電影院的時候，別人告訴我，你肯定成功不了。還有一位比較有名氣的教授洋洋洒洒寫了三千字文章論證我肯定失敗，他的理由就是說，全球從來沒有跨洲際的院線公司，我想，全球之前還從來沒有過飛機呢。」王健林回憶稱。

王健林表示，「2020年我們的院線力爭佔到全球電影票房的兩成，現在已經感覺到有些話語權了。從2012年到2016年，累計在海外放映了中國電影162部。在萬達之前，全球沒有商業化放映電影的記錄，佔到了中國電影在海外電影票房的八成。」

同時，王健林稱萬達正在計劃建立電影全球發行渠道。他表示，如果沒有渠道的話永遠受制於人，中國電影之所以在海外海外影響力有限，除了內容之外，最根本的還是沒有發行渠道，萬達計劃在這個方面發力。現在全球的渠道基本瓜分完，重新打造重新建立的可能性基本沒有，要擠入這個行業裡邊，只有通過併購的方式。好的公司別人不會賣給你，只能買爛的公司，買了以後通過管理使它重新煥發活力、煥發生機。

在談到海外併購時，王健林認為，中國的外匯管制是暫時性的，不會太久。作為企業來說，肯定要跟國家的政策相適應，不能逆勢而為。「現在在管制期間，我們的併購要精挑細選，適當放慢步伐，用境外的資金做併購，不一定要用境內的資金。」

回應大股東套現：享受奮鬥過程 自己不會套現

萬達商業從港股退市之後，目前正在排隊準備回歸A股。當被問及上市后將來是否會套現時，王健林明確表示，不會套現。「因為我的目標就是要建立一個至少中國最大或者說可能是世界最大的慈善機構、慈善基金，所以我不會套現走的，我奮鬥的目標就是享受過程，但最終我的財富會有很好的處理方式，重要的不光是賺錢，是如何花錢。」

現場有觀眾問及實體經濟困難的原因是否是因為受到互聯網經濟的衝擊時，王健林稱，認同馬雲的看法，實體經濟最近比較困難，最大的原因不是互聯網對它的衝擊，而是其本身到了應該轉型升級的時候。

實體經濟如何重振雄風呢？王健林表示，國家已經出台政策，大力支持實體經濟發展，要求金融企業大力支持實體經濟，防止脫實向虛。實體經濟的關鍵在於創新，不能完全生產過去習慣的產品和習慣的商業模式，要做跟別人不一樣的東西才能走出困境。

對兒子王思聰的商業模式，他是怎麼看的？王健林笑稱，「他還真不是我培養的，他是他自己發展的。」王思聰的模式他也看不懂，對於電競、高科技的東西，他也不懂。至於怎麼跟王思聰相處，王健林稱，要平等相待，自己老老實實把位置放低，

談及如何看待政商關係，王健林稱，「我曾說過，要親近政府，遠離政治。所謂新型政商關係，是聯繫但不是勾結，支持但不是賄賂。如果商人不跟政府聯繫怎麼可能，資源掌握在政府手上。清白、透明、公開是最好的建立政商關係的方法，創新自己企業商業模式，讓社會資源自動來求你，社會資源為你作用。」