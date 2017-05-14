美財政部官員：考慮所有方法阻斷北韓資金中央廣播電台 (2017-05-14 10:52)
美國財政部一名高層官員13日表示，為了控制北韓的核武與飛彈發展計畫，他們正在考慮所有可用的方法、不讓北韓進入國際金融體系。
這名官員是在媒體報導北韓再度進行彈道飛彈試射之前告訴記者，美國財政部正在考慮手邊的所有方法，包括由海外資產控制局(Office of Foreign Assets Control，OFAC)和恐怖主義與金融情報(Terrorism and Financial Intelligence，TFI)部門所執行的制裁與其他計畫在內，以試圖阻止北韓。
這名官員說，「我們不對未來的制裁發表評論，但我們顯然會考慮每種方法來打擊任何非法活動和恐怖資金。
此外，在義大利出席七大工業國集團(G7)財長會議的美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)13日稍早前表示，他致力於對抗恐怖主義和非法的資金籌措，這包括對北韓的制裁在內。
北韓在當地時間14日上午從西北部城巿龜城(Kusong)附近發射一枚彈道飛彈，這是自從南韓新任總統文在寅上台後北韓首度發射飛彈。
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