美國財政部一名高層官員13日表示,為了控制北韓的核武與飛彈發展計畫,他們正在考慮所有可用的方法、不讓北韓進入國際金融體系。

這名官員是在媒體報導北韓再度進行彈道飛彈試射之前告訴記者,美國財政部正在考慮手邊的所有方法,包括由海外資產控制局(Office of Foreign Assets Control,OFAC)和恐怖主義與金融情報(Terrorism and Financial Intelligence,TFI)部門所執行的制裁與其他計畫在內,以試圖阻止北韓。

這名官員說,「我們不對未來的制裁發表評論,但我們顯然會考慮每種方法來打擊任何非法活動和恐怖資金。

此外,在義大利出席七大工業國集團(G7)財長會議的美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)13日稍早前表示,他致力於對抗恐怖主義和非法的資金籌措,這包括對北韓的制裁在內。

北韓在當地時間14日上午從西北部城巿龜城(Kusong)附近發射一枚彈道飛彈,這是自從南韓新任總統文在寅上台後北韓首度發射飛彈。