兩岸政策協會今天(14日)公布「兩岸關係及WHA議題民意調查」，同時也公布對蔡英文總統的滿意度調查。調查顯示，近7成民眾認同蔡總統提出的「兩岸新主張」，也有63.2%的受訪者認為這是正確的方向。針對台灣參與世界衛生組織(WHA)議題，有超過7成民眾認為台灣不應該為了參加WHA而承認一個中國原則的「九二共識」。

兩岸政策協會14日公布「兩岸關係及WHA議題民意調查」，同時也公布對蔡英文總統的滿意度調查。

調查顯示，近7成民眾認同蔡總統提出的「兩岸新主張」，不同意的佔了22.1%，對於目前的兩岸政策，也有63.2%的受訪者認為這是正確的方向。兩岸政策協會秘書長王智盛說：『(原音)這部分藍綠之間的交集就比較大，綠營大概近8成認為維持現狀的兩岸政策是正確的，就連泛藍陣營也有超過5成支持，比認為錯誤的還要高，中立選民也超過5成支持，這顯示目前政府維持現狀的兩岸政策不論是泛綠、泛藍或中立選民，都有超過5成的民眾認為這是一個正確的方向。』

針對台灣參與世界衛生組織(WHA)議題，有近7成受訪者贊成台灣召開國際記者會，及贊成衛福部前往日內瓦表達嚴正立場，且有超過7成民眾認為台灣不應該為了參加WHA而承認一個中國原則的「九二共識」。師範大學政治學研究所教授范世平說：『(原音)所以對於九二共識議題，我覺得中共如果沒有辦法承認一中各表的話，你每天談九二共識只會讓台灣民眾更加厭煩、更加的不接受。』

調查也顯示，對蔡英文總統的表現滿意的受訪者佔40.8%，不滿意的佔54.8%，但在支持度方面，有55.9%的受訪者表示支持蔡總統，38.5%表示不支持。

此調查是於5月9日至10日以台灣地區住宅電話為母體，成功訪問1,074位成年人，並針對性別、年齡、地區等代表性進行加權處理，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。