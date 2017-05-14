（中央社記者呂欣憓台北14日電）台灣今年沒收到世界衛生大會（WHA）邀請函，學者分析，在中共十九大前，台灣會捲入中共高層權力鬥爭，兩岸在社會層面會更加對立，「兩岸社會的對撞會產生螺旋式上升」。



兩岸政策協會今天舉行民調記者會，對總統蔡英文日前提出的「新情勢、新問卷、新模式」兩岸三新主張，67.7%的民眾認同蔡總統提出的兩岸新主張，不同意占22.1%；對蔡總統的支持度有55.9%，不支持有38.5%；對蔡總統的滿意度有40.8%，不滿意有54.8%。



出席記者會的師範大學政治學研究所教授范世平分析，民眾對蔡總統的政策不滿意度較高，但在兩岸這塊，去年到現在有6成多民眾支持，代表蔡總統的維持現狀、不挑釁獲得多數民眾肯定，且經過台灣沒收到WHA邀情函事件之後，顯示中共對台灣始終相當挑釁不友善。



范世平說，九二共識這件事，若中國大陸沒辦法承認一中各表，只會讓台灣民眾更加厭煩九二共識，中國大陸不斷地提只是反宣傳。



范世平分析，在十九大前，中共內部鬥爭很厲害，台灣問題會捲入中共高層權力鬥爭，兩岸會更加對立，特別是社會層面，台灣人對中國大陸越來越沒好感，大陸對台灣不滿加劇，這是兩岸關係令人憂心的地方，「兩岸社會的對撞會產生螺旋式上升」。



民主進步黨籍立法委員羅致政指出，蔡總統支持度高於不支持度，但不滿意度高於滿意度，顯示民眾支持蔡總統推的政策方向，但推動政策的節奏、魄力、幅度上，和民眾期待有落差，因此有不滿意的地方。



羅致政說，不滿意的地方如兩岸不完全是台灣方面可以處理，內部包括政黨互動和推動政策節奏，例如年金改革不是一夜之間可以達到目標，WHA事件總統府和陸委會以聲明表達立場，但民眾希望政府開國際記者會，比政府更強硬氣憤，政府表現和民眾期待有落差。



羅致政指出，台灣今年無法參與WHA，但過去1年台灣沒有挑釁、兩岸政策沒有大的調整，因此與其問台灣過去一年做了什麼，不如問中國內部發生什麼事情要杯葛台灣，「原因不在台灣」。1060514