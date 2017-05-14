（中央社記者蘇龍麒台北14日電）為了建立具國際競爭力的租稅環境，吸引投資人在台灣進行實質投資，財政部研擬稅改方案，預計6月將提出，盼能創造就業、增加國民所得、提振消費，與促進經濟發展。



立法院財政委員會明天將邀請財政部就「我國股利所得課稅及兩稅合一制度之檢討」專題報告。



根據財政部送到立法院的書面報告指出，民國103年因應政府財政收支缺口提出「財政健全方案」，並考量稅制改革宜循序漸進，採行稅制變動相對較小的兩稅合一半數設算扣抵制，並增加綜合所得稅最高課稅級距稅率45%，配套提高標準扣除額等。



報告指出，近來社會各界評論個人股利所得相對其他類別所得稅負較重，內外資股利所得租稅待遇不同及營利事業所得稅與綜所稅稅率差距過大，引發租稅規避誘因，對國內整體投資環境造成負面影響。



財政部考量資本市場日趨國際化，為鼓勵投資，台灣宜建立符合國際趨勢且具競爭力的資本所得課稅制度，觀察國際間兩稅合一制度改革趨勢，多朝廢止兩稅合一設算扣抵制，改採其他課稅制度。



財政部說，賦稅署委託中華財政學會進行研究， 4月底前已完成研究報告，並放在財政部網站「友善租稅環境專區」，供各界參閱。



報告指出，財政部參考研究報告所提方案、國際趨勢及外界意見，就經濟效率、租稅公平、稅政簡化及財政收入四面向進行評估，並通盤考量相關配套措施，預計6月提出改革方案。



財政部希望能藉此建立具國際競爭力的租稅環境，吸引投資人在台灣進行實質投資，引導資金進入資本市場，創造就業、增加國民所得、提振消費並促進經濟發展，使全民共享稅改利益。1060514