遊戲數據分析機構Newzoo發佈了2017年截止到4月末的全球遊戲收入排行榜T0P 100，中國佔據排行榜第一名。

根據Newzoo的統計，中國2017年截止到4月底的遊戲收入為27547039000美元，超過了275億美元，合人民幣約1900億元，美國以250億美元的數據居於第二，其次是日本，125億美元的收入比起第一二名相差甚遠。

Newzoo表示，統計情報基於消費者調查、交易數據、公司季度報告以及人口普查數據，不包括硬體銷售、稅收、B2B服務等內容。