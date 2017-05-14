2017全球遊戲收入排行top100公佈 中國1900億居第一北京新浪網 (2017-05-14 11:35)
遊戲數據分析機構Newzoo發佈了2017年截止到4月末的全球遊戲收入排行榜T0P 100，中國佔據排行榜第一名。
根據Newzoo的統計，中國2017年截止到4月底的遊戲收入為27547039000美元，超過了275億美元，合人民幣約1900億元，美國以250億美元的數據居於第二，其次是日本，125億美元的收入比起第一二名相差甚遠。
Newzoo表示，統計情報基於消費者調查、交易數據、公司季度報告以及人口普查數據，不包括硬體銷售、稅收、B2B服務等內容。
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