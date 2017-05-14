《空洞騎士(Hollow Knight)》是Team Cherry製作的一款2D惡魔城風格的平台動作遊戲，遊戲採用了美麗動人的藝術手繪風格。這款遊戲在今年二月的時候登陸了PC/Mac/Linux，上市以後獲得了媒體廣泛的好評，而Steam的用戶評分也顯示大部分玩家覺得這款遊戲「非常值得一玩」。

很多任天堂的粉絲都在急切地期待聽到關於Switch版《空洞騎士》的新消息。近日，有一份粉絲在《空洞騎士》的Steam玩家社區發了一張帖子，詢問關於Switch版遊戲的進展情況。Team Cherry的PR代表Matthew Griffin回復了他，他表示遊戲製作完成的時間也許要比大家想像的更長一些。

Matthew Griffin說：「Switch版的遊戲需要時間。如果一定要我估計一下的話，也許要花費6-12個月的時間。」

Team Cherry團隊曾經在一月份的時候宣布他們將會取消Wii U版本遊戲的製作，取而代之的是開發Switch版本。此外，他們曾在三月的時候，宣布《空洞騎士》的首月銷量達到了65000份。

《空洞騎士》現已登陸PC/Mac/Linux平台，Switch版遊戲目前還沒有公佈發售日，不過任天堂遊戲網頁上顯示遊戲將於2017年內發售。

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