披頭士主唱自曝《加勒比海盜5：死無對證》角色海報 高調「下海」！北京新浪網 (2017-05-14 11:40)
原披頭士主唱保羅·麥考特尼在他的個人推特上公佈了一張《加勒比海盜5：死無對證》的新海報，同時也為我們帶來了他在電影中的角色及扮相。
此前迪士尼邀請到麥考特尼參演的消息就讓不少粉絲們激動了一把，但官方並沒有對外宣布他的角色，IMDB上他的角色介紹是信息是「獄卒2號(Jail Guard 2)」。而通過這一次公佈的海報來看，麥考特尼也將扮演一位海盜，至於他和德普扮演的傑克船長之間會有怎樣的關係我們就不得而知了。
《加勒比海盜5：死無對證》將會在5月26日於國內同步上映。
已公佈的劇照：
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