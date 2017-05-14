▲兩岸政策協會發布最新民調顯示，對於蔡英文一年來的施政滿意度，有40.8%滿意、54.8%不滿意。（資料圖／NOWnews）

總統蔡英文執政屆滿一周年，兩岸政策協會14日舉辦「兩岸關係及WHA議題民意調查」記者會，根據該會發布的民調結果顯示，對於蔡英文施政滿意度，有40.8%滿意、54.8%不滿意；對於台灣今年未能參加世界衛生大會(WHA)，有56.2%民眾認為中國大陸應負最大責任、29.8%民眾則認為是台灣政府應負最大責任。

調查指出，對於蔡英文一年來的施政滿意度，有40.8%滿意、54.8%不滿意、4.5%未表態；另對於蔡英文的支持度，有55.9%支持、38.5%不支持、5.6%未表態。

對於WHA相關議題，根據該民調，在政府是否有積極爭取參加WHA上，有58.5%民眾認為有、29.0%認為沒有、12.5%未表態。另對於衛福部前往瑞士日內瓦大會現場表達嚴正立場，有69%贊成、24.9%不贊成、6.1%未表態。

另就政府是否應為參加WHA承認一個中原則的九二共識，有高達71.7%民眾認為不應該、18.4%覺得應該、10%未表態。

本民調是兩岸政策協會委託決策民調中心執行，調查時間為5月9日、10日兩天，成功樣本共1074人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為2.99%以內。