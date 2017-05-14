▲阿完姨餵貓16年如一日風雨無阻。（圖／記者鄧至傑攝）

馬公市有2位「愛心阿姨」，一位愛狗、一位愛貓，並且愛到深處無怨尤，任憑傾家蕩產，任憑遭人咒罵、詆毀，依舊不改其志，可以說是人間自是有「情痴」，此「癡」不關名與利。

先說貓癡「阿完姨」吧！她已經70歲了，「阿完姨」是馬公市認識她的鄉親給她的稱呼，她自己對著她那一群貓子、貓孫，可是左一句「阿嬤來了！」，右一句「阿嬤走了！」。

阿嬤來的時間，一般都在晚上9點左右，會有遲到的情況發生，通常都是遇到下起大雨時，「雨下的那麼大，忍心讓牠們淋得全身濕透透嗎？」阿完姨說，只好等雨停了再過來餵牠們了。

▲她已經70歲了，「阿姨」是馬公市認識她的鄉親給她的稱呼。（圖／記者鄧至傑攝）

從16年前開始，馬公市篤行十村從順承門到張雨生、潘安邦紀念館，甚至順延到金龜頭礮台，聚集了一些流浪狗與流浪貓，牠門晝伏夜出、神出鬼沒，除非實在是餓到不行出來覓食，否則大白天是看不到牠們的。

沒錯，阿完姨餵她的貓咪們已經餵了16年，花掉了400餘萬元，全都用在購買貓飼料及雞肝上，「雞肝愈來愈貴了！」阿完姨說，她準備再賣掉一棟房子。

▲阿完姨餵的貓食是花錢買的飼料，16年來花了4百多萬元。（圖／記者鄧至傑攝，2017.5.14）

阿完姨住在馬公市區，曾經經營過機車出租店，積攢了一些錢，全部都用在餵食她的貓咪上，但是她一點也不覺得可惜，反而無時無刻的擔心貓咪們沒得吃、餓著了；不久前，其中一隻生病了，她又花了些醫藥費將這隻貓咪治好。

阿完姨說，據她估計，目前這裡大約聚集40餘隻貓咪，因為家裡已經養了10餘隻，再也無能力將牠們帶回家。阿完姨餵食這群流浪貓的愛心，也不是人人讚賞，就有附近居民曾經對著她咒罵，指責她製造污染。阿完姨指著機車上的垃圾說，「我製造什麼污染了！每次餵完我都會清理乾淨，把垃圾載回家。」她甚至當起清道夫，順便把沿路的垃圾撿起來帶回家。

▲餵完後的垃圾清理後載走。（圖／記者鄧至傑攝，2017.5.14）

阿完姨一直央求記者不要報導，她深怕她的貓咪遭到有關管理單位「安樂死」的命運。據了解，縣府有關單位不是沒發現這個問題，曾經有過大肆抓捕後「處決」，而被愛護動物人士群起攻之的事件發生，而愛護動物協會也堅決反對將流浪犬貓施以安樂死。

不過，包括中正堂、莒光新村(青年旅店)等區域，縣府建設處已預定於6月左右招標整體重新規畫，阿完姨也擔心，在財團開發計畫下，這群流浪貓將面臨生死未卜的命運。

▲即將面臨生死未卜的命運的貓咪們。（圖／記者鄧至傑攝，2017.5.14）