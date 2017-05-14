近日，網上流傳了幾位明星的撞臉照片，楊冪，鳳姐，大S，李宇春，彭於晏，宋小寶竟然都在裏面，而且還很有歷史的厚重感~讓我們一起來看下吧！

畫家彭托莫的模特與楊冪：

鳳姐與古代格格：

民國演員楊綠潤和范冰冰：

延安第一美女吳莉莉和大S：

清朝格格和李宇春：

奧巴馬的籃球隊隊員和彭於晏：

魯迅兒子周海嬰拍攝的賣菜小販和宋小寶：

看完后，有沒有覺得宋小寶這張圖連氣質都一樣呢~？