范冰冰、鳳姐等明星的三生三世 史上最「狠」撞臉！北京新浪網 (2017-05-14 11:20)
近日，網上流傳了幾位明星的撞臉照片，楊冪，鳳姐，大S，李宇春，彭於晏，宋小寶竟然都在裏面，而且還很有歷史的厚重感~讓我們一起來看下吧！
畫家彭托莫的模特與楊冪：
鳳姐與古代格格：
民國演員楊綠潤和范冰冰：
延安第一美女吳莉莉和大S：
清朝格格和李宇春：
奧巴馬的籃球隊隊員和彭於晏：
魯迅兒子周海嬰拍攝的賣菜小販和宋小寶：
看完后，有沒有覺得宋小寶這張圖連氣質都一樣呢~？
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