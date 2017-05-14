經過了前三輪的較量后，MSI小組賽終於迎來第四日的對決。除了SKT戰隊6-0穩穩出線外，其他每個隊伍的比分相差並不大，在出線形勢都不是很明朗的情況下，第四日的比賽已經成為了出線權的爭奪之戰。熊貓直播將全程直播本日MSI的全部比賽，併為熊貓簽約戰隊WE戰隊做全程的支持。

首場比賽由中國WE對戰歐洲G2，WE三路開花攻守兼備直接以絕對壓倒性的優勢擊敗G2拿下今日首勝；第二場TSM依靠下路優勢不斷擴大整體終於復讎GAM；第三場FW神箭來襲三線並進大勝SKT，SKT本場比賽上中下三路全線崩盤，閃電狼不負「抗韓奇俠」之稱，將SKT這個大BOSS的小組賽6連勝終結；第四場G2對戰GAM，開場兩隊打的雖然有來有回，卻比較沉悶，但到了中後期被GAM慢慢運營到了GAM時間終於爆發變身擊敗G2；第五場SKT連勝被終結后痛定思痛，對陣TSM打出自己最完美的運營優勢最終再次擊敗對手；FW在前期小優勢下壓制住WE，但是WE不急不躁慢慢發育維持經濟，最終團隊成型Rush大龍並開戰下路一波推平水晶擊敗FW。

WE 1：0 G2——WE多點開花實現絕對壓制大勝G2

開局兩隊平穩發育，在4分鐘時G2下路塔姆把WE輔助螞蚱舔紅了以後吃回來但卻被逃脫，Condi前來Gank逼出對方閃現，但Mystic的寒冰又被塔姆舔紅暈眩住被G2趕來的打野蜘蛛擊殺送出一血，而殘血的蜘蛛也被塔姆吃回來。但是WE並沒有因此亂了方寸，反而被打出真火，不久Condi的盲僧便在中路配合Xiye擊殺前來Gank的蜘蛛。

隨後WE越戰越勇打出優勢，先是Condi盲僧拿下第一條水龍，后在下路塔姆和蜘蛛一起開車想抓WE，但是被WE化解，酒桶TP嚇退對方，艾希反手大招給到塔姆配合螞蚱接上控制秒掉，而從野區趕到的妖姬也留下G2另外兩人，一波漂亮的0換3並拿下下路一塔。

第二十四分鐘WE開大龍誘敵收下流浪蜘蛛人頭，並成功RASH大龍和一條火龍，奠定絕對優勢。帶著大龍BUFF的WE在下路由Xiye拿下雙殺，推掉下路高地又拿掉兩座門牙。稍作迂迴的WE由盲僧側面開團成功擊殺對面並推掉G2中路高地，此時WE已經領先1.5W經濟。在31分鐘，優勢巨大的WE入侵G2野區，輕鬆獲得團戰勝利並一波結束戰鬥。

來熊貓直播觀賽直播間：http://www.panda.tv/msi，為WE世界賽助威喝彩！

WE 1：0 FW——大舅子瘋狂輸出 957領銜WE逆風斬狼

比賽開始后，雙方前期均以發育為主。第7分鐘時，FW戰隊五人集合下路打了波1換2，雙殺了WE下路組合，但卻被大嘴臨死換掉打野螳螂！而Condi和957在下路爆發團戰時在上路推進，成功拔掉了FW上路一塔。

雙方發育一段時間后，FW抓住機會直接入侵WE野區，打了波1換4並清掉下半野區資源，而FW殘血螳螂在準備回城時被兮夜的小魚人TP圍堵擊殺！而後兩隊有來有回，雖然FW一直佔據優勢卻並沒有出現人頭，經濟方面也一直保持持平狀態。

在中路一波小團戰中WE抓住機會成功打了波0換2，並直接開刷大龍，並擊殺準備搶龍的FW打野螳螂。隨後利用大龍BUFF直接下路推進，成功拔掉了FW戰隊的下路二塔和高地塔，一波團滅對手后WE直接摧毀了FW的水晶基地，拿下了本場比賽的勝利。恭喜WE拿下雙勝戰績破除一勝魔咒，恭喜WE！

MSI小組賽第四日結束，SKT雖然依舊佔據榜首但是卻迎來首負失去連勝記錄，而熊貓直播簽約的WE戰隊5-3的成績位列第二。GAM、G2、TSM、FW戰隊以3-5的成績並列小組第三。在本日拿到雙勝后，希望WE戰隊能保持現在的狀態在明日的比賽中打出自己的風采強勢進入淘汰賽。

熊貓直播作為WE的簽約直播平台，將會給觀眾帶來更細緻的觀賽體驗，來熊貓直播為WE搖旗助威！