來源：界面新聞 王付嬌

5月12日，一個全球性的勒索病毒驚擾了整個周末。

此次勒索軟體的主角「WannaCry」，它會掃描開放445文件共享埠的Windows機器，無需用戶任何操作，只要開機上網，不法分子就能在電腦和伺服器中植入執行勒索程序、遠程控制木馬，需要用戶使用比特幣解鎖文件。很多用戶產生了恐慌心理。

截至界面新聞記者發稿時，包括英國、義大利、俄羅斯等多個國家感染病毒。在國內，阿里雲安全部門發佈報告稱，我國受災最嚴重的屬於大量行業企業內網，教育網受損嚴重，攻擊造成了教學系統癱瘓、甚至包括校園一卡通系統。

一旦聞到了獵物的血腥味，成群的鯊魚會圍上來。

360針對校園網勒索病毒事件的監測數據顯示，國內首先出現的是ONION病毒，平均每小時攻擊約200次，夜間高峰期達到每小時1000多次；Wncry勒索病毒則是5月12日下午新出現的全球性攻擊，並在中國的校園網迅速擴散，夜間高峰期每小時攻擊約4000次。

許多師生的電腦文件被病毒加密，只有支付贖金才能恢復，由於正值高校畢業季，勒索病毒已造成一些應屆畢業生的論文被加密篡改，直接影響到畢業答辯。

這次勒索蠕蟲事件爆發之後，家庭終端中招者相對較少，因為運營商在網路上限制了對445埠的訪問，另外雲計算用戶也處於相對安全的狀態。

「勒索病毒」在校園網傳播速度之快，影響面之大主要原因是當前大部分學校基本是一個大的內網互通的區域網，不同的業務未劃分安全區域。例如：學生管理系統、教務系統等都可以通過任何一台連入的設備訪問。

同時，實驗室、多媒體教室、機器IP分配多為公網IP，如果學校未做相關的許可權限制，所有機器直接暴露在外面。

這次事件也直接反應出高校在校內網的安全管理上存在漏洞。

大連海事大學直接在微博上發文解釋病毒成因，並在微博留言中號召學生盡量不要使用校內網。目前受影響的還有山東大學、賀州學院、桂林電子科技大學、桂林航天工業學院以及廣西等地區的大學。

以北京大學為例，在學校已經發現幾起病毒感染事件后，5月13日，北京大學計算中心發佈了《關於防範5月12日電腦勒索病毒的緊急通知》。通知除了介紹病毒產生的背景外，提示廣大校內網用戶注意以下幾點：

為計算機安裝最新的安全補丁，並提示微軟已經發佈了漏洞補丁；

關閉445、135、137、138、139埠、關閉網路共享；

定期對電腦中的文件進行備份；

強化網路安全意識：不明鏈接不要點擊、不明文件不要下載、不明郵件不要打開。

這些措施基本都是起到預防效果，對於那些已經感染病毒的同學，除了重裝系統，他們幾乎沒有特別好的解決辦法。

而目前教育部官方網站上，還沒有任何關於該病毒的風險提示。

知道創宇餘弦在接受界面新聞記者採訪時表示，這次病毒勒索的影響力和影響範圍都是「可以載入史冊的。」同時，學校醫院等企業成為主要的攻擊對象，還在於「他們的安全系統薄弱、安全意識滯后，認為內網就是安全的。」

阿里雲安全部人士向界面新聞記者分析，這次出事的很多都是組織內部的IT環境，一般這些都是組織自己搭建IT構架，或者報給IT方案提供商。

最明顯的例證是，很多學校、加油站都還在使用微軟停止補丁更新的XP系統，根本沒有辦法討論安全問題。

這是一起本不該發生的事件，Windows 系統遠程共享445埠的漏洞也不是今天才發現的，在安全領域，445遠程需要關閉也強調過多次。

2017年3月，445埠漏洞就曾被曝光。一個名為「Shadow Brokers」 的黑客組織泄露了機密文檔，其中包含了多個對Windows系統的遠程漏洞利用工具，可以覆蓋70%以上的伺服器。微軟已經及時發佈了該漏洞補丁。

有人用「網路大地震」來形容該漏洞發生時的嚴重程度。考慮到Windows系統 SMB/RDP遠程命令執行漏洞的危險性，國內外不少雲服務廠商都在4月封掉了445埠。但全球不少個人電腦、IDC物理機房仍存在大量暴露著445埠的機器，這給了黑客可乘之機。

黑客在微軟補丁發佈后、企業個人打補丁前的「時間差」，發動了這次惡意滿滿的攻擊。

就是這樣一個嚴重的漏洞，卻並沒有引起高校內網和網路安全管理人員的重視，至少從這次受損的高校互聯網網路來看。有很多個人用戶甚至有直接關閉Windows補丁自動更新的電腦使用習慣。

從病毒發生的短期反應看，安全是被重視的，但長期來看安全是被忽視的。這也導致了，原本無差別的勒索，但事實上卻出現組織內網受影響最大。

阿里雲安全人員分析稱，因為445是個網路共享埠，一般學校等組織的區域網會開放用於共享文件。儘管理論上，這些組織都是內網，不是直接暴露在公共互聯網下。但這個病毒的傳播方式是具備傳染能力的，所以一旦內網某個機器感染，就會成片擴散。

因此也不是說公共互聯網就不安全，物理內網就是安全的。關鍵還是看內網的安全策略，以及內網是不是有「安全守夜人」。

而這並不是第一次發生資料庫勒索事件了。

2017年1月，阿里雲就曾發佈一次MongoDB資料庫發起大規模攻擊的預警。並給出了預防進攻的方法。

卡巴斯基在2016年12月份發佈的年度熱門事件：加密勒索報告顯示，截止到2016年，全球有114個國家受到加密勒索事件的影響，共發現44000多個勒索軟體樣本。

在整個2016年的黑客攻擊事件監控中，教育也成為了受到黑客攻擊最多的行業：

亞信安全發佈的勒索軟體風險研究報告顯示，近十個月內，全球傳播的勒索軟體數量增長了15倍，中國勒索軟體數量增長更是突破了67倍。

從這些有類似特性的勒索案件中，被勒索軟體入侵略的受害者基本都有兩大共性：

關鍵賬號存在弱口令或無認證機制：伺服器登錄關鍵賬號（root、administrator）密碼簡單或空密碼；資料庫（Redis、MongoDB、MySQL、MSsql Server）等相關重要業務服務直接可以無密碼登錄。

業務直接「裸奔」在互聯網上：RDP、SSH、Redis、MongoDB、MySQL、MSsql Server等高危服務直接裸奔在互聯網上。

而學校、加油站、醫院等正好屬於高危群體。

除了提醒學生注意上網安全，各企業單位內網管理者還可以有以下方法考慮提升內網的安全性：

專業的事情交給專業的人：企業可以招聘獲得專業雲計算人才證書，真正懂行的人來做。比如，美國計算機協會推出的CompTIA Cloud Essentials 證書、雲安全聯盟提供的雲安全知識認證（CCSK）、和雲計算大廠推出的專業人才認證。、

引入第三方安全團隊：以更低的成本解決問題（包括學習、開發、運維等成本），可以引入靠譜的第三方安全團隊，協助企業完善安全機制，排查潛在安全風險，防範於未然。

選用強安全性產品：不少開源軟體的企業版都會特別做安全考慮。如果還是選用開源軟體，可以自行配置相應的安全產品。安全補丁對個人用戶來說相對簡單。只需自學裝載，就能完成止血。但是對大型企業or組織機構而言，面對成百上千台機器，最好還是能使用客戶端進行集中管理。

在產品層面，還有更多關於定期備份數據、對伺服器進行合理的安全域規劃、設立遠程訪問許可權等運營的細節建議。

安全領域有這樣一個比喻，黑客會在各個行業門口轉悠，就像小偷踩點一樣。如果防範做得好，小偷就會受到威懾，走了；但對於那些平時安全意識差的企業，被小偷踩點發現可能有大漏洞，黑客就會呼朋引伴過來。

一周前，巴菲特在伯克希爾哈撒韋股東大會上說：「我對大規模殺傷武器是很悲觀的，但我認為發生核戰爭的可能性要低於生化武器與網路攻擊。」誰曾想到，這句話如此快就成真了。對高校、企業來講，通過這次安全攻擊提高安全意識和日常防護標準，也未必完全是件壞事。