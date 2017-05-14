新浪科技 韓大鵬

共享單車能被破解？家庭門鎖已被攻破？兒童智能手錶會被陌生人轉接？……被譽為「黑客奧運會」的GeekPwn極棒年中賽開幕。來自中、韓、俄的選手們依靠黑客技術，破解了包括智能出行，智能家居、智能手機在內的多款產品漏洞，其中不乏耳熟能詳的永安行、小鳴單車、小天才兒童手錶等品牌。

1.共享單車：

騎我的車花你的錢

涉事品牌：小鳴單車、永安行、享騎、百拜

「共享單車企業都在向前跑，但有的漏洞是很低級的」，25歲的女程序Tyy利用電腦，在同一WiFi下與陌生用戶手機相連，幾秒鐘后，該用戶此前的騎行記錄便顯示在Tyy的電腦上，其中包括用戶姓名、餘額及密碼等。Tyy可藉助該操作，用別人的賬戶掃碼騎行。

Tyy告訴新浪科技，程序員的她是共享單車用戶，在一次騎行中，她突然自問「如果要我寫共享單車的安全程序，我該怎麼寫？怎麼防？」

4月初，她首先發現摩拜單車存在安全漏洞，但不久后摩拜將漏洞修復，她又隨機測試了眾多品牌單車，發現小鳴單車、永安行、享騎和百拜單車存在該問題，這四款單車的漏洞不同，但結果相同。

「小鳴和百拜單車，即使不在同一WiFi下也能完成這些操作」，Tyy表示，雖然共享單車的花費不高，但涉及個人隱私泄露，包括實名認證、GPS定位和押金充值信息等，這些信息若被不法分子獲知，有可能形成新的詐騙模式。

實際上，共享單車在拼殺的過程中出現漏洞屬必然現象。摩拜和ofo等領頭企業，因涉及到大量資金和數據，風險控制會被重視。而對於小型企業而言，搶奪市場份額和融資是當前主要任務，隱私及系統漏洞往往會被忽視。

2.兒童手錶：

打爸爸電話接入他人手機

涉事品牌：小天才、米家小尋等

男童在兒童智能手錶上撥通父親的號碼，電話那頭卻傳來了陌生的聲音。

來自百度的資深安全工程師「小灰灰」在賽場上揭露了小天才、米家小尋等主流兒童智能手錶存在的安全漏洞。這些高危漏洞不僅會造成兒童與家長的敏感信息泄漏，還能被利用進行配置修改、信號劫持，甚至是完全控制。

小灰灰在現場通過一台電腦，對一名男童的智能手錶進行攻擊，成功後手錶內的聯繫人信息被篡改：爸爸電話改為了小灰灰電話。

兒童在不知情的情況下，撥打爸爸電話后，小灰灰的電話響起。此外，手錶上的APP也可被任意修改，「原理是移動通信GSM系統設計上存在單向認證機制的缺陷」，小灰灰透露，此次通過修改GSM 廣播通道相關參數實現了自動附著，從而能夠實現語音、數據信號的劫持和分析。

新浪科技記者查詢發現，小天才智能手錶在淘寶的銷量數萬，且好評率頗高，「使用安全」是家長們選擇購買的主要原因。

不難想像，若不法分子冒充家長，模仿語音與孩子通話，或造成無法挽回的後果。這種看似方便安全的手錶，能否成為保護孩子安全的屏障值得反思。此外，GSM尤其是GPRS的中間人方法，日後可能會拓展到自動售貨機、共享單車鎖、工業採集設備等更大範圍的攻擊面，機制缺陷或許埋下了更多隱患。

3.智能門鎖：

百萬門鎖密碼可被輕易獲知

涉及品牌：果加互聯網智能門鎖

在鏈接自如租房的百度安全實驗室選手謝海闊，家中門鎖為智能鎖品牌果加。謝海闊利用解密演算法，可輕鬆獲得該智能門鎖的開門密碼。

據了解，該品牌智能鎖已在多個公寓品牌中使用，包括鏈家自如、萬科、綠地、途家小豬等。果加智能在京東自營店公佈其用戶數已超過100萬。

活動現場，觀眾將果加門鎖設置密碼后，謝海闊的手機中立即彈出了新密碼。謝海闊表示，他們破解智能門鎖的原理是利用了智能鎖網關不嚴謹的默認設置，任何人只要靠近鎖，即可獲得智能鎖網關設備的序列號，通過逆向分析，破解了通信協議的完整性校驗演算法及密碼加解密演算法，獲得任意智能門鎖網關下的所有門鎖密碼，從而在無接觸的情況下實現開鎖。

謝海闊的搭檔黃正告訴新浪科技，兩個方面可避免該漏洞，首先是廠商要下發新固件，目前網關散發的SSID與序列號是相同的，應該將散發的SSID關掉或加密。其次，智能鎖網關和密碼加密的演算法也應變化，目前的演算法上存在重大缺陷。

除上述案例外，來自騰訊玄武實驗室X興趣小組還上演了「手機殭屍」等其他破解技術。

GeekPwn創始人王琦表示，每組選手破解時間為30分鐘，每個30分鐘背後，都成功的避免了一次互聯網癱瘓，避免了千萬人隱私的泄露，避免了一次難以計數的損失。此次比賽中的參賽隊伍，是從七個國家53個項目中挑選而來。在今年10月底的比賽中，將主要圍繞人工智慧的安全課題，希望用白帽子的力量尋找AI潛藏的風險，幫助AI安全成長。