法鼓山倡都市經行 放鬆身心中央社 (2017-05-14 11:13)
（中央社記者梁珮綺台北14日電）今天是母親節，法鼓山結合浴佛節舉辦心靈環保步行活動，邀請民眾進行一趟「都市經行」，放鬆身心，方丈和尚果東法師說，祝全世界的母親生日快樂。
台北市長柯文哲今天上午獲邀出席，他致詞時表示，「活在當下，身心皆安定；慈悲喜捨，福慧漸增長；在母親節的這一天，祝福大家，福慧傳家，平安順利。」
法鼓山將母親節、浴佛節做為心靈的環保行動日，今天上午8時起，邀民眾從捷運忠孝復興站、象山站為起點，緩慢走向國父紀念館，希望透過「都市經行」調整心靈時鐘、放慢生活腳步。
果東法師致詞時說，要共同祝全球的母親生日快樂，並且要同理心關心其家人；他也引領民眾雙掌合十，一同祈願、祈福。
祈願祝福儀式結束後，民眾在國父紀念館廣場公園體驗「生活禪」，包括「鐘生幸福」、「鈔經祝福」、「圈住幸福」等感恩之旅；此外，現場志工特地用回收資源，打造行動裝扮藝術看板。
法鼓山表示，聖嚴法師在西元1992年提出「心靈環保」，心髓就是「禪修」，倡導在生活中用「禪」的方式照顧自己、照顧他人，進而安定社會。1060514
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