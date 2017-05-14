（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東著名的鐵人三項游泳場地活水湖，最近被民眾放生兇悍的「泰國鱧」，這2天有戲水民眾遭咬傷。



今天上午台東縣水中運動協會人員再次前往活水湖捕捉「泰國鱧」，希望能完全消除「泰國鱧」，這幾天氣候燠熱，戲水民眾增加。



水中運動協會表示，前天與昨天連續兩天活水湖驚傳泳客被魚咬傷見血事件，活水湖管理單位特別委請協會協助捕捉疑遭放生的兇猛線鱧。



協會表示，線鱧，別名泰國鱧、泰國魚虎，台灣各地均有，主要出現於河川中下游、湖泊、池沼、圳溝、水庫等地，棲息環境大多為水草叢生或掩蔽物多的靜止水域。此魚嘴內有尖牙，性情兇猛，一般以水生動物及魚類為食，且生命力強，離水數小時仍可存活。



協會理事長陳志峰表示，台灣野外發現案例大多為養殖逃逸或放生個體，對原生物種造成極大威脅，這次在活水湖發現個體更對泳客安全造成直接傷害。



協會秘書長黃東益，會員陳冠男、洪崢、邱元於13日上午8時下水捕捉發現魚蹤經追捕上岸確認是兇猛線鱧，抓到2隻，交給活水湖管理單位處理，另2隻被逃走。呼籲社會大眾不要再有棄養或放生的行為，亦請有關單位防範未然，以免造成另一個生態浩劫。



除了台東活水湖外，池上大坡池同樣有泰國鱧為患事件，鄉公所4月8日起開放垂釣，為了鼓勵，民眾只要在大坡池釣得泰國鱧魚或琵琶鼠魚，每公斤可換50元禮券；活水湖目前禁止垂釣，民眾建議比照大坡池模式，集結眾人之力，才能降低鱧患。 1060514