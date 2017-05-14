（中央社記者呂欣憓台北14日電）兩岸政策協會今天公布民調，56.2%的民眾認為中國應該為台灣無法參加世界衛生大會（WHA）負最大責任；71.7%民眾認為台灣不該為參加WHA而承認一個中國原則的九二共識。



兩岸政策協會今天舉行記者會公布「兩岸關係及WHA議題」民調結果，對蔡總統日前提出的「新情勢、新問卷、新模式」兩岸三新主張，67.7%的民眾認同蔡總統提出的兩岸新主張，不同意占22.1%。



自去年520以來兩岸互動過程中，認為中國政府有較多挑釁行為的比率占58.4%，認為台灣政府挑釁行為較多的占23.7%；對政府目前的兩岸政策，63.2%的民眾認為是正確的方向，23.1%認為是錯誤的方向。



對中國所指的九二共識，52.0%的受訪者認為是兩岸同屬一個中國，34.6%的民眾認為是一個中國各自表述；承認九二共識，如果代表就是接受一中原則，7成民眾表示不接受這樣的九二共識，接受的占21.5%。



在中國打壓台灣外交空間的情況下，71.9%的民眾認為台灣不該讓步接受一個中國的九二共識，88.9%的民眾不贊成台灣花很多經費和中國進行邦交國的競爭。



WHA議題方面，71.7%的民眾認為台灣不該為了參加WHA而承認一個中國原則的九二共識，認為應該的有18.4%；68.9%的民眾認為台灣應該為了沒收到邀請函舉行國際記者會，25.2%不贊成；69%的民眾贊成衛福部前往日內瓦表達嚴正立場，並與美日舉行雙邊會談，24.9%的人不贊成。



認為政府有積極爭取參加WHA的人有58.5%。沒有的為29%；56.2%的民眾認為中國應該為台灣無法參加WHA負最大責任，認為台灣政府要負責任的有29.8%。



對蔡總統的支持度有55.9%，不支持有38.5%；對蔡總統的滿意度有40.8%，不滿意有54.8%。



這次民調為兩岸政策協會委託決策民調中心進行，訪問日期為5日9和10日，成功訪問1074未成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。1060514