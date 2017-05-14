（中央社記者蘇龍麒台北14日電）立法院經濟等6個委員會，明天將再戰前瞻基礎建設特別條例草案，民進黨團總召柯建銘今天說，盼理性回歸立院基本運作；國民黨團首席副書記長林為洲開玩笑地說，只能祈求老天。



立法院經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會15日排定聯席初審行政院版與中國國民黨籍立法委員曾銘宗版前瞻基礎建設特別條例草案，朝野都甲動備戰。



柯建銘日前宣示，前瞻基礎建設特別條例草案只剩下5條條文，沒有審查不完的道理，15日一定要送出委員會。



國民黨立法院黨團總召廖國棟說要換掉召委、民進黨立委邱議瑩，柯建銘說，國民黨已經使盡所有招數，鬧場鬧這麼久了，民進黨容忍很久，不能讓他們毫無理性的要求，換召委很難接受。



他說，希望在理性的氛圍下，朝野好好談，回到立法院基本的運作上去，永無止境的杯葛，國民黨立委也應該考慮，「自己的政治生命自己顧」。



林為洲說，民進黨團找國民黨團協商，都是有前提的協商，計畫期程8年、總經費上限新台幣8900億元都不能動，這樣有前提的審查，變成國民黨團要替行政院背書，條文原封不動是假審查，讓國民黨團陷於審查也不是、不審查也不是的兩難之中，才演變成現在這樣的亂象。



他開玩笑地說，明天只能祈求老天幫忙，目前沒有對策，就交由明天一早的黨團大會討論。



明天就要審查草案最關鍵的第7條，總計畫期程8年、經費上限8900億元等內容。民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，不可能接受國民黨團提出的4年5000億元方案，這也看得出國民黨團連前瞻計畫的概念都沒有搞清楚，況且愛台12項建設、8年800億元治水計畫等，都不是以任期為標準。



柯建銘說，前瞻基礎建設計畫每2年為一期，會向立法院提出報告，且沒有通過的計畫就不會執行，預算只會少不會多，這樣的監督方式，比國民黨團的方式更嚴格、也更完整。1060514