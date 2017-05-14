【中央網路報】

峰會各項工作籌備完畢，靜待開幕（中評社攝） 中評社北京5月14日報導，“一帶一路”國際合作高峰論壇今天（14日）在北京開幕，29位國家元首和政府首腦、多位國際組織負責人，以及130多個國家的約1500名各界貴賓將出席論壇活動。近日，智庫學者對“一帶一路”的歷史性意義進行了高度評價。他們認為，“一帶一路”所倡導的共商、共建、共享精神，打破了世界中心論的神話，也改變了中國人與全世界的世界觀，他們為這個由中國提出的概念得到世界各國認同與熟悉而感到自豪。打破西方中心論 “一帶一路”讓世界更平更通關於“一帶一路”，中國前中東問題特使吳思科所關注的不僅是該倡議實施三年多來在項目和合作方面的進展，他更加關注者“一帶一路”帶動人們對以前世界看法的新思考。他表示，工業革命以後這幾百年，無論是理念還是規則，都是以西方為中心的來看待這個世界。他回憶當時赴中東時說，“中東”實際上是在西方的話語範圍內，而中國外交部使用的是西亞、北非，由於為了簡潔和習慣才稱為成了“中東特使”。而這背後就是歷史現實，世界幾個古代文明近幾百年因為落後，在影響上也被西方話語權所取代。“‘一帶一路’的提出，首先是能夠撥動我們的心弦，使我們東方民族、東方得文化在歷史上所做的貢獻的積澱，我們要有一個回應，新的時期我們攜起手來，讓世界更平、更通”，吳思科指出，要創造一個平衡的世界，而不是說以哪一個中心。因此，他認為，對“一帶一路”的認識，要更深入、更深化，打破了長期以來的中心理論、格局或者神話。他認為，從這一點上面來說，“一帶一路”的建設確實是一種文化上的再造。“特別是習近平主席提出了人類命運共同體理念後，‘一帶一路’的建設就通向人類命運共同體這樣一個大的願景、格局，能夠把各方面連在一起”，吳思科說。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員王靈桂用兩句話來概括“一帶一路”在思想層面的效應：改變了中國的世界觀，也改變了世界的世界觀。他認為，中美兩國幅員遼闊，地理距離非常遠，但是如果“一帶一路”全線貫通下來，從亞洲大陸和美洲大陸，尤其貫通美國拉斯維加斯，“最窄的地方大家量一下，也就86公里”。他認為，這是“一帶一路”一個最大的改變，它既是一個地理上的改變，我相信也是心理上的改變，這也是對中國人最大的改變。“一帶一路”不貼標簽 短期內受到世界各國認可“五四運動以來，我們引進了兩個先生，一位是德先生，一個是賽先生，我們把科學、自由、民主、文明引進來”。談及“一帶一路”對“世界的世界觀”的改變，王靈桂說，“文明”一詞最早出現在1766年的法國，它是以法國的宮廷文化作為文明的標誌和象徵的標簽，來衡量整個法國的社會，後來就變成西方殖民擴張的一個重要詞匯，於是西歐國家之外的其它國家軍被貼上了不文明的標簽。“擁有五千年、六千年歷史的民族，像中國、印度、埃及都等待被啟蒙、被開化”，他表示。王靈桂指出，作為一個由中國人提出、來自東方文化的概念，“一帶一路”在世界領先，正是說明“一帶一路”不是靠貼標簽。“如果過去（西方）在文明的旗幟之下，通過貿易、傳教、軍艦，進入啟蒙和開化的狀態，我們靠得是我們的高鐵，靠得是我們的高速公路”，他說。商務部國際貿易經濟合作研究院原院長霍建國感慨，“一帶一路”到目前為止確實值得我們自豪，因為作為一個由中國人提出的概念，“一帶一路”在三年的時間裡面，被世界上大多數國家所認可，或者至少都熟悉、了解，“無論是大國、小國，還是商界、政府，一說‘一帶一路’大家都知道，我覺得這是一個重大的突破”。他認為，這個突破離不開眾多學者不斷對“一帶一路”概念的打造、普及，離不開習主席、李總理等領導人出訪時每到一處必提“一帶一路”，這樣使“一帶一路”在國家層面奠定了基礎。打鐵還需自身硬 “一帶一路”更要求辦好自己的事情“我覺得這‘一帶一路’中國確實幹了一件大事，或者開創了一個概念，後面剩下的我覺得就是如何去深謀遠慮、勵精圖治，打造出來一個真正的範式或者範本，或者叫做新的全球化的模式”，霍建國認為，“一帶一路”需要不斷的成功案例證明它的價值，可見後續工作可能更艱難。他指出，目前“六大走廊”等各種合作項目轟轟烈烈、聲勢很大，但是仔細分析有很多的風險和問題，需要思考如何防範和妥善處理。霍建國指出，打鐵需要自身硬，成功就在於它的可持續性，中國經濟的穩定增長是根本保證。他說，“一帶一路”要求更高水平的對外開放、全球化與多邊貿易體系，這也要求中國要通過開放來促進自身改革與經濟發展。“當年中國窮的一塌糊塗，買什麼都要票的時候，糧食吃不飽的時候，我們怎麼想到‘一帶一路’這麼偉大的事情”。霍建國認為，今天我們更要勵精圖治，認認真真把事情做好，“一帶一路”是實現中國夢過程一部分，這個任務艱難而複雜。據了解，今天上午“一帶一路”國際合作高峰論壇將在國家會議中心開幕，下午將分別舉行“加強政策溝通和戰略對接”、“加快設施聯通”、“推進貿易暢通”、“促進資金融通”、“增進民心相通”和“智庫交流”六場平行主題會議，晚上將在人民大會堂和國家大劇院分別舉辦歡迎晚宴和文藝演出。以雁栖湖國際會都為會場的論壇圓桌峰會將在15日舉行，為期兩個階段，峰會將在15日下午閉幕。 （李漢揚編）