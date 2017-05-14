原標題：比特幣勒索病毒已致加油站癱瘓，雲安全專家提示企業應迅速關閉445埠

來源：鈦媒體

5月12日晚，WanaCrypt0r 2.0勒索軟體在全球爆發（簡稱WCry2.0）。

在無需用戶任何操作的情況下，Wcry2.0即可掃描開放445文件共享埠的Windows機器，從而植入惡意程序。目前，病毒已經擴散至全球上百個國家。全英國上下25家醫院遭到大範圍攻擊，中國眾多高校也紛紛中招。

據媒體報導，中國多地部分中國石油旗下加油站在今日0點左右也突然出現斷網，只能使用現金支付，加油站加油業務正常運行。

黑客則通過鎖定電腦文件來勒索用戶交贖金，而且只收比特幣。

被攻擊的並不止中國的校園網。BBC發佈消息稱，目前全球範圍內有大量的機構報告，受到了「勒索」軟體的攻擊，這些機構分別在美國、英國、中國、俄羅斯、西班牙、義大利、越南等地。據CNN報導，英國25家醫院周五也因「大規模」的黑客攻擊而癱瘓。手術被取消，救護車被迫轉向其他醫院。

阿里雲安全專家分析稱，「此次全球比特幣勒索病毒是由NSA泄露的Windows系統 SMB/RDP遠程命令執行漏洞引起。利用該漏洞，黑客可遠程實現攻擊Windows的445埠（文件共享）。」

針對NSA黑客武器利用的Windows系統漏洞， 微軟在今年3月曾發佈補丁修復。此前，阿里雲第一時間發佈預警，並推出一鍵檢測修復NSA黑客武器攻擊漏洞的工具。如果系統沒有安裝今年3月的微軟補丁，無需用戶任何操作，只要開機上網，黑客即可在電腦里執行任意代碼，植入勒索病毒等惡意程序。

考慮到Windows系統SMB/RDP遠程命令執行漏洞的危險性，國內外不少雲服務廠商都在4月封掉了445埠。但全球不少個人電腦、IDC物理機房仍存在大量暴露著445埠的機器，這給了黑客可乘之機。

阿里雲安全專家分析，此次勒索事件在校園網傳播速度之快，影響面之大主要原因是當前大部分學校基本是一個大的內網互通的區域網，不同的業務未劃分安全區域。例如：學生管理系統、教務系統等都可以通過任何一台連入的設備訪問，同時，實驗室、多媒體教室、機器IP分配多為公網IP，如果學校未做相關的許可權限制，所有機器直接暴露在外面。

安全補丁對個人用戶來說相對簡單。只需自學裝載，就能完成止血。但是對大型企業或組織機構而言，面對成百上千台機器，最好還是能使用客戶端進行集中管理。比如，阿里雲的安騎士就提供實時預警、防禦、一鍵修復等功能。此外，可靠的數據備份可以將勒索軟體帶來的損失最小化。建議啟用阿里雲快照功能對數據鏡像備份，並同時做好安全防護，避免被感染和損壞。（本文首發鈦媒體）