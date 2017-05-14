影響廣泛的比特幣勒索病毒弄的全球人心惶惶，而最新消息稱，受到這種流氓軟體影響的並非只有Windows操作系統，智能手機也已經淪陷。

安全服務商Trend Micro發佈警告稱，勒索病毒目前已經蔓延到了Android和進行過越獄操作的iOS系統。被入侵的手機將會自動鎖屏，只有用戶向黑客交付一定數額「贖金」之後才能正常使用手機。安全人士表示，勒索病毒三年前曾在智能手機上爆發過一陣子，或許是黑客組織發現獲得贖金的機會有限，因此把病毒主攻目標轉向了PC。

從去年起，也有越來越多冒充正常App的勒索病毒出現在手機上，利用遊戲或是視頻播放的方式，吸引用戶點擊后，讓手機中毒。對此，安全人士建議用戶不要從非官方渠道下載來路不明的App，或者是打開自己並不熟悉的郵件鏈接以及網頁。

電腦受攻擊界面

電腦中病毒時出現的勒索信