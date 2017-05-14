《尼爾：機械紀元》Steam首日版變標準版？國區價格仍是412元北京新浪網 (2017-05-14 10:54)
《尼爾：機械紀元》在Steam上的國區價格從199到412，評論區也從舔小姐姐變成了指責SE無良漲價，不過一直出售是「首日版（Day One）」，一些玩家猜測可能隨後上架普通版的《尼爾：機械紀元》價格就會變回之前的199元也說不定，但現在來看，國區的價格可能不會變了。
今日，Steam上的《尼爾：機械紀元》已經從「首日版（Day One）」變成了「標準版（Standard）」，但價格依舊是412元，並沒有改動，至於日後會否再發生價格上的變動，遊民星空也會繼續關注。
變更后的標準版 412元
早先的首日版 412元
相信想要玩到小姐姐的玩家都已經通過各種方式玩到了《尼爾：機械紀元》，這次國區價格的波動是否會就此打住？截至發稿前，無論是《尼爾》官推還是製作人方面都沒有對包括國區在內的幾個Steam亞洲區的價格變化給出過回復。(轉自遊民)
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