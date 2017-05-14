從5月12日晚間開始，勒索病毒在全球爆發，並迅速侵入了企業和機構網路，造成大量用戶數據被鎖定索要解鎖贖金，甚至國內的部分高校校園網也遭勒索病毒攻擊。

而正當人們在為勒索病毒而手忙腳亂之時，這款惡意軟體的開發者確意外現身，像是在向世人「示威」。

今天凌晨，一名ID為@SpamTech 的Twitter用戶發佈消息稱，勒索病毒是由其團隊一名成員開發的。並表示團隊已經攻下了NHS的電腦和主要的工程系統運行模塊。

目前，對於@SpamTech 是否就是此次勒索病毒的製造者身份尚不最終確認，但該病毒所帶來的負面影響卻是真實存在的。

據統計數據，目前全球100多個國家和地區都被勒索病毒所影響，估計全球已有超過10萬台電腦被感染。