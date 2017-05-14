新浪科技訊 日期:5月14日早間消息，《財富》雜誌援引多名消息人士的說法稱，蘋果收購了數據挖掘和機器學習創業公司Lattice.co。

蘋果周六確認了這筆收購，並提供了慣常的收購聲明：「蘋果會不時收購小型科技公司，我們通常不對收購的目的和計劃置評。」

關於Lattice.co目前並沒有太多公開信息。根據CrunchBase提供的數據，該公司誕生於斯坦福大學的科研項目Deep Dive。該公司利用機器學習技術去分析資料庫或網頁，響應用戶的查詢請求。

Lattice.co的創始人是斯坦福大學計算機科學教授Chris Re和密歇根大學計算機科學教授邁克爾-卡法萊拉（Michael Cafarella）。卡法萊拉也是大數據技術Hadoop的聯合發明人，他此前曾在電信公司TellMe Networks擔任工程師。該公司於2007年被微軟收購。

根據Chris Re教授2015年的個人信息，他的Deep Dive項目可以理解「暗數據」，根據照片或圖像提供信息。

該公司的技術類似於谷歌的「知識圖譜」。谷歌的技術幫助該公司理解人物、地點和事物之間的關係，從而能回答各種問題，例如「加州首府在哪裡？」

消息人士表示，這筆收購的價格為1.75億至2億美元。Lattice.co此前獲得了Madrona Venture Group和谷歌風投部門GV的投資。（李麗）