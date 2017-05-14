近期《以撒的結合》製作人Edmund McMillen表示，他和程序員Tyler Glaiel最近三個月都在為一部新作忙活，而且這款遊戲也相當具有個性。

《以撒的結合》製作人Edmund McMillen

「基本上沒有人知道這個項目，我和Tyler在過去三個月間一直都在秘密研發這個新項目。」Edmund McMillen說。

「這個項目是新的遊戲IP，它的難度很高，非常個性，操控性相當驚人，而且可以稱得上是我做過的規模最大的遊戲之一。另外，這款遊戲正式公佈的日期很快就會到來，大家可以持續關注。」

《以撒的結合》