《以撒》製作人暗示新作開發中 高難度 操控性驚人！北京新浪網 (2017-05-14 10:35)
近期《以撒的結合》製作人Edmund McMillen表示，他和程序員Tyler Glaiel最近三個月都在為一部新作忙活，而且這款遊戲也相當具有個性。
《以撒的結合》製作人Edmund McMillen
「基本上沒有人知道這個項目，我和Tyler在過去三個月間一直都在秘密研發這個新項目。」Edmund McMillen說。
「這個項目是新的遊戲IP，它的難度很高，非常個性，操控性相當驚人，而且可以稱得上是我做過的規模最大的遊戲之一。另外，這款遊戲正式公佈的日期很快就會到來，大家可以持續關注。」
《以撒的結合》
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