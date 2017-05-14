大神製作《過山車之星》風暴、爐石主題 還原度爆表北京新浪網 (2017-05-14 10:35)
最近，一位YouTube的ID為Browneyes的韓國網友發佈了一段視頻，他在《過山車之星》里打造出了《風暴英雄》和《爐石傳說》主題的過山車，非常有意思。
《過山車之星》風暴、爐石主題：
【遊俠網】《過山車之星》打造「爐石傳說」「風暴英雄」主題
與其說是風暴、爐石主題的過山車，倒不如說是暴雪遊戲主題過山車，視頻中並非只有這兩款遊戲的元素，我們還見到了在過山車周圍出現的《魔獸世界》和《守望先鋒》元素，可能沒有出現的就只有《星際爭霸》和《暗黑破壞神》了。
卡牌雖然有些簡陋，但造型還是非常還原的
高清視頻畫面：
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