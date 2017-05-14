效果太驚悚，眼都辣瞎了！歐美巨星「COS」《銀魂》北京新浪網 (2017-05-14 10:35)
日前《銀魂》電影的官方曾經推出過一套角色定妝海報，近日在網路上出現了一組《銀魂》真人電影的特殊COS，說是COS，其實就是將角色的臉部進行P圖，效果也是相當的...驚悚，全部的角色都是變成了漢子臉。
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