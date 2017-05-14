阿翔秀童年嫩照 頭一回對媽說愛中央社 (2017-05-14 10:30)
雙人團體浩角翔起成員阿翔玩臉書直播，日前帶網友直擊藝人張文綺的家，被拱打電話給翔媽，坦言頭一回對媽媽說愛，並號召網友上傳媽媽合照，阿翔也貼出小時候母子合照。（時代創藝提供）中央社記者王靖怡傳真 106年5月14日
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