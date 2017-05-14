（中央社記者王靖怡台北14日電）雙人團體浩角翔起成員阿翔玩臉書直播，日前帶網友直擊藝人張文綺的家，被拱打電話給翔媽，坦言頭一回對媽媽說愛，並號召網友上傳媽媽合照，阿翔也貼出小時候母子合照。



阿翔日前在浩角翔起官方臉書（facebook）粉絲專頁開直播，直呼直播很有趣，也很有挑戰，節目錄影還可剪接，但直播沒修改或潤飾機會，笑稱控場能力因直播特性不斷精進。



這次帶網友直擊張文綺的家，一窺張文綺日常居家樣貌與住家內部裝潢，阿翔再度化身「控制哥」，忍不住提出許多裝潢想法及建議，被網友虧「怎麼連別人家的裝潢都想控制」。



阿翔在張文綺的家找到她小時候與媽媽合照，阿翔要求張文綺打電話給媽媽說「我愛您」，張文綺坦言長大後真的會不好意思講，但也應阿翔要求打給媽媽。



張文綺反過來要求阿翔也要打給翔媽，阿翔表示，「我一個大男生，真的是頭一回跟媽媽說愛，真的很不好意思耶」，最後眼見張文綺和網友們不停喊話，他也打電話給翔媽說出「我愛您」。1060514