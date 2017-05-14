（中央社基輔14日綜合外電報導）罹患嚴重心臟疾病的葡萄牙男歌手，今天凌晨在「歐洲歌唱大賽」以1曲憂鬱的「法朵」風格歌曲，為葡國抱回首座大賽冠軍。



法新社報導，參賽的27歲歌手索布拉爾（SalvadorSobral）正等待心臟移植。他以帶有葡萄牙傳統民謠「法朵」（Fado）哀傷風格的歌曲「Amar Pelos Dois」技壓全場。



索布拉爾的演出獲得壓倒性勝利，不論是在觀眾票選或各國專業評審的評分中，他都拿到最高分。



一身黑衣的索布拉爾在1座單獨的小舞台上呈現極簡抽象的表演，高唱由他姊姊創作的歌曲。



路透社報導，索布拉爾在主辦單位宣布贏家後表示：「音樂並非煙火，它訴說人的感受。」



義大利與葡萄牙本來就是第62屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）博彩投注最看好的大熱門。比賽在烏克蘭首都基輔舉行。



這是葡萄牙1964年參賽以來首度奪冠。索布拉爾獲勝後再次演唱優勝曲，而這次他跟姊姊對唱。（譯者：中央社周莉芳）1060514