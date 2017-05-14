（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部高速公路局接獲多次民眾抱怨電話，指國道上資訊顯示版（CMS）的塞車說明很含糊，每逢遇高架路段就有如發行堵車樂透般，讓民眾自己猜是高架還是平面塞車。



目前國道有高架的路段，主要是汐止到五股及五股到楊梅。



民眾的抱怨是往往上高架路段前，當CMS顯示前方塞車路段時，都未標示是高架還平面，讓民眾自己猜，猜對了算好運，猜錯就自認倒楣，有如發行堵車樂透。



每天都要走國道高架路段的陳先生說，他有一次從國道2號轉國1北上，CMS顯示44公里處有塞車，他猜想平面路段，沒想到開上高架後，就塞在林口路段，往下看平面道路卻很順暢。



高速公路局說，因CMS顯示版的空間有限，不易完整說明，但可以檢討改進。



高公局建議用路人，多利用1968APP查國道路網即時資訊圖，可馬上看出塞車路段是高架還是平面，另民間也已開發出即時導航資訊，可及早充分掌握國道路況。1060514