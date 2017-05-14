（中央社記者陳清芳台北14日電）今天母親節高溫悶熱，據氣象專家吳德榮表示，今天很多地區可見陽光，但是明天（15日）下午天氣又有變化，將帶來瞬間強降雨、雷擊、強風的發生機率。



前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天白天起至明天上午天氣明顯緩和，很多地區都出現空檔、可見陽光；但仍有局部零星短暫陣雨的機率，山區及午後機率較高。



吳德榮指出，明天下午鋒面結構又逐漸增強、週二（16日）鋒面往南緩慢移動，全台天氣皆受到影響，局部地區有比較大的降水，其中也有劇烈天氣（瞬間強降水、雷擊、強風…等）發生的機率。



最新的模擬顯示，週三（17日）鋒面南移至巴士海峽，有局部短暫陣雨，天氣明顯緩和。週四、五（18、19日）鋒面滯留在巴士海峽，西半天氣較為穩定，感覺比較悶熱，東半部及午後山區有局部短暫陣雨。



最新歐洲模式模擬顯示，週六（19日）滯留鋒仍在巴士海峽，但另一波微弱鋒面通過台灣，帶來零星降雨的機率，下週日（21日）微弱鋒面脫離台灣。1060514