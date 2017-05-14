加航復飛新衣夠有趣 黑肚子戴面具中央社 (2017-05-14 08:35)
（中央社記者汪淑芬台北14日電）加拿大航空6月9日將復飛台灣，加航今年才重新改塗裝，飛機機腹是罕見的黑色，機頭駕駛艙外有如戴了面具般，相當搶眼有趣。
加航睽違台灣14年，6月9日將復飛台北-溫哥華，每天一班往返。
加航今年最新的塗裝讓很多航空迷期待親眼目睹。
加航新塗主要是黑白兩色，再搭配土紅色，黑色是加拿大岩石代表色，呈現在機尾、引擎、機腹、駕駛艙窗戶及機身上的「AIR CANADA」，白色象徵加拿大冬天冰冷，土紅色的楓葉則象徵加拿大秋季的溫暖。
加航新塗裝上有7個代表加航的鮮紅楓葉標誌，一個在機腹上、2個在機尾、2個在引擎、2個在前段機身上，在黑色襯托下，相當醒目，尤其機腹上的楓葉，當飛機剛起飛或將降落地面時，抬頭就可清楚看到。
有趣的是從正面看加航的新塗裝，機頭駕駛艙窗戶上有如戴了黑色面具般俏皮，這個構想是取自加拿大常見的一種黑頭野鳥「潛鳥」。
不少航空迷準備6月9日加航復航台灣首日，到桃園機場拍下黑肚戴面具的飛機。1060514
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