葉啟田想娶陳美鳳 怨兩人當年桃花太旺NOWnews今日新聞 (2017-05-14 08:00)
「寶島歌王」葉啟田《驀然回首》演唱會，13日進入最終台中場，一開場選唱〈海鳥〉、〈內山姑娘〉、〈一見鍾情〉等多首經典歌曲，尤其回憶當年因為〈內山姑娘〉而走紅，自嘲自己這一輩子像「八點檔」連戲劇，此次演唱會特別請來陳美鳳擔任嘉賓，先前葉啟田才公開表示「想娶陳美鳳」，兩人見面後擦出不少火花！
葉啟田清唱〈望春風〉把陳美鳳請到台上，並表示陳美鳳讓他魂牽夢縈，陳美鳳則是虧葉啟田當年在秀場「女人緣」很好，笑說當時自己還是新人，葉啟田根本看不上眼，不過葉啟田先前對媒體放話「想娶陳美鳳」，被問到有認真想要追求嗎？葉啟田說因為當年陳美鳳已經有對象，所以沒表現出來，怨嘆當時兩人的桃花都太旺，而陳美鳳至今保養得宜，讓葉啟田頻頻誇獎，更形容皮膚ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ像20歲的少女一樣。
另外，演唱會開演前3天，主辦單位得知有一位范媽媽，早已買好門票，但是現在因為肺部積水嚴重，住進安寧病房，為了完成范媽媽的心願，女兒特地替范媽媽向醫院請假，來到演唱會現場，希望范媽媽維持好心情能有助病情好轉，葉啟田得知後也替范媽媽集氣，希望有奇蹟發生！
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