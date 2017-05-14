（中央社記者汪淑芬台北14日電）今天是母親節，中央氣象局預報指出，東半部短暫陣雨，其他地區好天氣，白天較悶熱，出遊注意防曬並補充水分。



氣象局說，因鋒面南移並逐漸往東通過台灣，台灣中部以北及澎湖、金門、馬祖雨勢漸趨緩，東半部仍有局部短暫陣雨。



氣溫比昨天稍微回升，各地低溫攝氏22度至25度，北部及東半部高溫約29度、30度，中南部可達33度、34度，白天感覺較悶熱，出遊注意防曬並多補充水分。1060514