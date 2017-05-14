（中央社記者林長順新北14日電）今天是母親節，民眾想要如何慰勞媽媽辛勞，一同歡慶母親節嗎？新北市農業局歡迎民眾帶著最親愛的媽咪與全家人到富基魚市，一邊享用新鮮海產美食，一邊享受幸福的天倫之樂。



新北市政府農業局表示，富基魚市是全國知名的觀光魚市，提供各式各樣「活跳跳」的優質海鮮，除了可以滿足味蕾享受外，海鮮不僅富含不飽和脂肪酸、牛磺酸、葉酸等成分，且富含鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、磷、鋅等礦物質及蛋白質，營養價值極為豐富，很適合慰勞媽媽們一年的辛勞。



富基魚市的餐廳特別提供優惠，只要在餐廳用餐消費滿新台幣500元，就送一盤時蔬，魚市餐廳也各自精心規劃消費滿額活動，要與民眾同歡。



此外，魚市的部分攤商，也特別準備了康乃馨，只要在該攤商消費，就會送給媽媽們康乃馨，要和媽媽們一同歡慶母親節。



新北市農業局長李玟表示，富基魚市的海鮮不僅新鮮美味，周邊的白沙灣、富貴角燈塔等更是遠近馳名的好去處，歡迎民眾闔家在春暖花開的母親節假期來富基走走散心，同時來一段美食饗宴之旅。1060514