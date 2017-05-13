▲姚元浩帶母親北海道露營。（圖／傑星傳播，2017.05.13）

姚元浩日前帶媽媽到北海道展開5天4夜露營，並送上一雙好鞋，陪著媽媽走更多的旅程，孝順的他記錄下和媽媽的互動，認為「愛，就是帶媽媽一起露營，聽她在旁嘮叨！」提前祝福媽媽母親節快樂。

熱愛戶外活動的姚元浩，表示「露營可以讓人和人之間更貼近，家人更親密，我們一起吃飯、全天後相處，感覺很特別。」在台灣就常帶著媽媽到處露營，已經是露營高手的他，凡事準備妥當，但愛子心切的媽媽還是不斷在旁耳提面命，一下子要他注意火後，一下子問他菜洗好沒，媽媽愛的叮嚀，姚元浩全都收下，笑說：「媽媽就是媽媽，她總是在旁協助，雖然很愛碎碎念，但這就是她對我的愛。」

▲姚元浩（右）帶母親北海道露營。（圖／傑星傳播，2017.05.13）

這次母子倆一起到北海道露營也不忘享受泡湯樂趣，但孝順姚元浩對於媽媽要泡湯有些擔心，「媽媽前陣子才因乳癌切除單邊胸部，怕媽媽在泡大眾湯時，會不會因為缺少什麼而顯得不自在，後來，媽媽說一切都很好，她泡得開心，我的擔心才放下。」媽媽的豁達，讓他備加感動，「媽媽的堅強，給我上了一堂最棒的人生課程，她的樂觀，讓我知道生命的真諦！」

▲姚元浩（左）深深感動母親的堅強和豁達。（圖／傑星傳播，2017.05.13）