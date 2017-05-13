▲鋼琴小王子黃裕翔與母親同遊日本賞櫻。（圖／有享影業，2017.05.13）

鋼琴小王子黃裕翔趁著母親節前夕，舉辦高鐵快閃音樂會，13日回到家鄉台中，媽媽特別現身加油，他也演奏了媽媽最喜歡的歌《新不了情》送給媽媽，｢小時候曾送媽媽一張手工做的點字卡片，但媽媽看不懂，我當著全家人面前大聲朗誦，內容大概就是『媽媽我愛妳，妳真的很偉大，照顧我又支持我學音樂』，結果媽媽很感動，還點歌要我彈奏這首歌，後來全家人還一起合唱，最後抱在一起痛哭。」

除了彈奏媽媽喜歡的《新不了情》，黃裕翔也準備了康乃馨送給媽媽，母子同台緊緊擁抱，場面十分溫馨，也感動了在場的所有觀眾。今年母親節他為了給媽媽驚喜，早在農曆年前就與姊姊一起規畫了一趟5天4夜的日本名古屋賞櫻之旅，一家四口在4月中家族旅遊，提早送了一個大禮給媽媽當作母親節禮物。

▲鋼琴小王子黃裕翔（中）高鐵快閃音樂會，爸媽現身助陣。（圖／有享影業，2017.05.13）

黃裕翔笑說：｢這是第一次帶媽媽出國玩，而且又不敢先讓媽媽知道，所以我跟姊姊都祕密討論行程，從規畫坐車、吃飯的餐廳，到住的旅館還有行程我都有參與到，感覺超興奮的！」這5天4夜約15萬元的旅費，也是姊弟倆一起分擔，能夠跟全家人一起出國，讓他覺得這個母親節禮物特別有意義。

▲鋼琴小王子黃裕翔（左）與母親同遊日本賞櫻。（圖／有享影業，2017.05.13）

在旅途過程中，黃裕翔印象最深刻的是媽媽看到名古屋的美景都一直說「很幸運」，他笑說：｢可能是因為我們去的時候還有遇到下大雪，原本以為櫻花還沒開，沒想到沿路都有看到櫻花！所以我們也就沿路拍照拍得不亦樂乎，還拍到相機都沒電！」此外他還開心還表示，｢因為第一次有機會住在溫泉飯店，沒想到竟然可以穿著浴衣吃懷石料理，全家人一起在房間吃日本料理，感覺超特別的！」黃裕翔將在6/20及夏至關燈日6/21兩天，舉辦「裕翔的暗中作樂慈善音樂會」，活動上將不使用燈光、音響，讓大家聽見最純粹的音樂。