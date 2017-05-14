【新北訊】金門縣立金湖國中退休老師美術教師楊天澤，從事藝術創作超過30年，近年來以金門海岸周遭風光為題材，創作多幅作品，他對於金門海岸地形地貌改變，感觸良多！自許在他的有生之年，將會不停的創作，把金門最美的風景，用自己的畫筆記錄下來；今年5月17日至31日楊天澤《浯島時光腳落》水彩寫生展，將在新北市永和四號公園「國立臺灣圖書館雙和藝廊」(新北市中和區中安街85號)展出，內容有浯江溪口、水頭、峰上、后扁等海岸景色，歡迎前往欣賞。「生於斯長於斯」楊天澤老師對這美麗家園有濃厚的情感，熱愛家鄉的方式繁多，有人以歌聲來表達，有的以文字來呈現，楊天澤是以水彩寫生來展現；在水彩畫作中，一滴水、一點露，全是踏遍金門身影的呈現，海天一色、霞雁齊飛，其作品中充滿思古悠情，不論描繪浯洲古厝，閩南聚落，落番洋樓，或是寫生戰地遺跡，均能看出楊天澤老師一個從事藝術工作者的心情，因為熱愛這塊土地，所以下筆之間總是流露著真摯與熱情。(金門藝術家楊天澤《浯島時光腳落》水彩寫生展分享精采網址https://youtu.be/C5-hX2NXm1U)楊天澤老師畢業於金門縣立湖埔國小、金寧國中、金門高中、國立藝專美工科、國立臺灣師範大學美術系、美術系暑研究所，從事藝術創作40多年；63年進入國立藝專開始從事繪畫，民國99年自金湖國中退休後，更醉心於水彩畫藝術創作，至今創作的藝術作品不計其數。楊天澤早年以閩南建築、洋樓、黃牛為題材，近年則以金門海岸為其素材；緣由民國84年，他的藝專老師沈國仁來金門寫生，對於金門美景之讚嘆，並對他說「金門到處都有很好的創作題材，何必要去臨摹水墨、山水畫」，因此他就放棄水墨畫，自此堅持水彩畫創作。楊天澤說「水彩畫的創作速度快，而且很寫實的呈現出金門的優美」。民國86年，楊天澤首次的個展中，作品大多以閩南建築、黃牛、洋樓為主，自2001年起，以金門海岸為題材的創作最多，因為海防周邊景色地貌，他甚至將岸邊碉堡皆成畫作主角呢！楊天澤說，他是道地金門人，要以此紀錄故鄉之美，而畫筆比起攝影，可以為景色添加與美化。楊天澤對於金門海岸地貌改變曾感嘆說，他以海岸為題材創作數十年，地貌景色不斷更迭，如海防碉堡坍塌、沙灘流失太多、某些海岸因工程建設而消失等，因此他以畫筆記錄，期盼數十年後，子孫還能從畫中看見金門的美麗；他亦愛畫金門風獅爺，「因為風獅爺散發的力量、強度和色彩，總讓我陷入在這個情緒中，久久回不過神來」楊天澤說。從楊天澤作品「金門守護神」不難看出，他對於金門文化美景感觸與傳承，這幅作品述說金門民間風獅爺「鎮風止煞，祈祥求福」，而視為村落的守護神，風獅爺佇立於村旁，終年忍受風吹雨打的洗禮，構成金門獨特文化景觀；而其作品「蚵埕」更訴說著生長在海邊的孩子，心靈上經常激盪著討海生活的點滴滋味，在寒冬凜冽日子，跟著大人頂著冷氣團來襲，凍瘡小手，卻要搬動蚵石板，鏟下一顆顆與水交織的蚵，讓小小心靈回想那段辛苦日子，深深烙印腦海，尤其「蚵埕」構圖是以赭灰為主，背景遠處模糊的蚵石板，襯托著彎腰辛勤婦人，前景以流白來突顯蚵石板之孤立，運用刮的技巧做出蚵殼肌理，整體畫面更表現蚵民在寒流壟罩下，與大自然搏鬥的樸拙氣象，反映作者那種懸念的心思。楊天澤另一作品「捍衛—軌條砦」，敘說在國共戰爭那個時代，它是捍衛著金門海防，阻遏匪船搶灘的大功臣；隨著戰地政務終止而廢除，兩岸關係緩和，軌條砦已成海上特殊景象，淡淡冷冷地訴說著過去歷史那一段輝煌，此景在金門島東海岸「峰上」海邊，整體畫面以赭色為主，軌條砦在歲月的摧殘下，嚴重生鏽剝落，基座上以白色蠟筆點出長殼的肌理，再加上棗色、赭色、藤黃表現老舊的效果；尤其該構圖上右下角的海水延伸至左上角的驚濤拍岸，對照著那沉穩參差的軌條砦，讓人產生陽剛與柔美之聯想。金門縣文化局表示，5月20日(六)下午14時30分舉辦《浯島時光腳落》水彩寫生展開幕活動，位於國立臺灣圖書館(新北市中和區中安街85號)位於823紀念公園內、周一休館)，歡迎鄉親前往觀展。(記者于郁金)