蔡琴硬撐腳傷「不能辜負大家」 甫開唱就飆淚NOWnews今日新聞 (2017-05-14 03:44)
蔡琴一連3天在台北國際會議中心舉辦「2017百萬精華演唱會」，13日唱入第二天，帶著腳傷上陣的她，自覺表現不完美，相當自責，才唱一首歌就在台上哽咽哭泣。
演唱會開場蔡琴撐著拐杖緩步而出，帶來氣勢磅礡的《出塞曲 》，讓粉絲紛紛鼓掌叫好，但自我要求嚴格的她，卻認為自己表現並不完美，還掀開裙子讓大家看她的傷腿，自責的她哽咽表示「我不能辜負大家」，落淚堅持不坐輪椅，「無論如何都要站在舞台上唱」，展現敬業精神。
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