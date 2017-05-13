▲ 蔡琴2017百萬精華演唱會－台北站。（圖／記者葉政勳攝，2017.5.13）

蔡琴一連3天在台北國際會議中心舉辦「2017百萬精華演唱會」，13日唱入第二天，帶著腳傷上陣的她，自覺表現不完美，相當自責，才唱一首歌就在台上哽咽哭泣。

演唱會開場蔡琴撐著拐杖緩步而出，帶來氣勢磅礡的《出塞曲 》，讓粉絲紛紛鼓掌叫好，但自我要求嚴格的她，卻認為自己表現並不完美，還掀開裙子讓大家看她的傷腿，自責的她哽咽表示「我不能辜負大家」，落淚堅持不坐輪椅，「無論如何都要站在舞台上唱」，展現敬業精神。

▲蔡琴帶傷上陣，撐著拐杖站上舞台。（圖／記者葉政勳攝，2017.5.13）

▲蔡琴腳傷表示「今天的舞步會扣分」，但仍堅持盡力演出，不辜負大家。（圖／記者葉政勳攝，2017.5.13）

▲蔡琴俏皮拿著拐杖起舞。（圖／記者葉政勳攝，2017.5.13）