防彈少年團演唱會驚見甄子丹 追星真相竟然是？NOWnews今日新聞 (2017-05-14 03:48)
韓國夯團防彈少年團（BTS）13日在香港舉辦巡迴演唱會，他們以一首〈I NEED U〉瞬間爆紅，往後不論是在哪國，門票總是場場秒殺。該團曾訪過香港，成員田柾國當時受訪表示「想跟甄子丹學詠春拳」，殊不知近日在自己的演唱會上，偶像竟蒞臨現場。
防彈少年團昨日在香港舉辦《THE WINGS TOUR IN HongKong》，但有眼尖的觀眾察覺，位置前方的身影，怎越看越像一位大明星？直到轉頭才發現對方竟是甄子丹，紛紛驚訝到說不出話。
網友在微博紛紛上傳照片表示，甄子丹其實是陪女兒去追星，笑得粉絲發文狂虧偶像「田柾國，你知道甄子丹在台下看你嗎？」「想學詠春拳趁現在！」等搞笑留言。
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