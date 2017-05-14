▲甄子丹13日陪女兒追星防彈少年團。（圖／翻攝微博，2017.5.14）

韓國夯團防彈少年團（BTS）13日在香港舉辦巡迴演唱會，他們以一首〈I NEED U〉瞬間爆紅，往後不論是在哪國，門票總是場場秒殺。該團曾訪過香港，成員田柾國當時受訪表示「想跟甄子丹學詠春拳」，殊不知近日在自己的演唱會上，偶像竟蒞臨現場。

防彈少年團昨日在香港舉辦《THE WINGS TOUR IN HongKong》，但有眼尖的觀眾察覺，位置前方的身影，怎越看越像一位大明星？直到轉頭才發現對方竟是甄子丹，紛紛驚訝到說不出話。

網友在微博紛紛上傳照片表示，甄子丹其實是陪女兒去追星，笑得粉絲發文狂虧偶像「田柾國，你知道甄子丹在台下看你嗎？」「想學詠春拳趁現在！」等搞笑留言。

▲防彈少年團香港演唱會驚見甄子丹在座位席。（圖／翻攝微博，2017.5.14）