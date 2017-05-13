▲李千娜在「2017 Voice Up Concert讚聲演唱會」舉辦個人首場演唱會，搖滾天王伍佰助陣。（圖／環球，2017.05.13）

李千娜出道10年，13日如願在「2017 Voice Up Concert讚聲演唱會」中，舉辦個人首場演唱會，並邀請到重量級嘉賓伍佰助陣，睽違2年再度攜手同登Legacy舞台，李千娜開心直呼：「根本像作夢一樣啊！」而旅居日本的媽媽也特別飛回來，驚喜現身在演唱會舞台上，送上手作卡片和紅包，讓她感動和媽媽大擁抱，互相祝福彼此母親節快樂。

為了首場個唱，李千娜用心準備，挑戰整場不用提詞機，對於粉絲一路一來的直持，她感性表示「哇！10年了，真的很謝謝大家。」擁有好人緣的她，除了許多好友們到場支持，也有眾多藝人朋友來站台力挺，第一次挑戰音樂舞台劇《木蘭少女》的演員們，和她一同演唱《打勾勾》，而好友王大文也特別到場，原音重現兩人合唱的台語告白歌曲《最愛的人》，以及《We Don't Talk Anymore》。

▲李千娜（中）出道10年圓夢舉辦個人首場演唱會。（圖／環球，2017.05.13）

此外李千娜也換裝登場，一身粉藍色熱褲裝，大露香肩、美腿，帶來性感舞蹈solo，第一次在歌迷們面前性感熱舞，她除了努力練舞2個星期，也笑著表示，「還有努力練翹臀！」緊接重量級嘉賓伍佰登場助陣，睽違2年兩人再度攜手同登Legacy舞台，她開心直呼：「根本像作夢一樣啊！」伍佰一出場就吐槽：「妳開演唱會戴牙套耶！」還即興編導，讓李千娜挑戰演技大考驗，讓全場氣氛熱烈。

▲伍佰（右）助陣李千娜，卻一出場秒吐槽：「妳開演唱會戴牙套耶！」（圖／環球，2017.05.13）

李千娜也首度公開演唱《通靈少女》劇裡的動人歌曲《不曾回來過》，感性表示「這首歌對我來說意義很大，希望大家能珍惜身邊的人。」隨後旅居日本的媽媽驚喜現身，送上手作卡片和紅包，讓她感動和媽媽大擁抱，互相祝福彼此母親節快樂。出道10年，跨足唱片、戲劇、電影圈，李千娜始終沒有忘記自己熱愛的歌唱，今終於如願舉辦個人首場演唱會，她以《謝謝你》唱盡一路走來心中滿懷的感恩之情，全場粉絲也高舉「謝謝有你」應援手幅回應，讓她感動得熱淚盈眶。

▲李千娜（右）舉辦個人首場演唱會，旅居日本的媽媽到場支持。（圖／環球，2017.05.13）

▲李千娜出道10年，始終沒有忘記熱愛的歌唱。（圖／環球，2017.05.13）