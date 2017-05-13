▲《外鄉女》第二單元「愛人的選擇」，方宥心、傅子純。（圖／民視，2017.05.13）

方宥心在民視《外鄉女》中，獻上許多第一次，這次在第二單元「愛人的選擇」與傅子純搭檔演出情侶，主動獻身又主動要求同居，兩人有許多親熱戲，讓從來沒有跟男生演過親密戲的她十分緊張。但第一次獻出螢幕初吻就要裸露美背，她坦言拍獻身戲時很緊張，但是看到傅子純一直叮嚀她要怎麼保護自己，當場放了一百顆心，直稱傅子純是暖男，最後看影片的時候還起雞皮疙瘩，嬌羞地喊說：「這不是我！」

現實生活中，方宥心一談戀愛完全就是被動的女生，喜歡也不會主動表白，她笑稱唯一可以做到的，就是跟劇中的角色一樣和男友同居，表示現在同居很正常，能夠提前習慣對方的生活習慣，傅子純也表示可以接受同居，認為可以在婚前看到對方最自然的一面，如果有發現不合之處，提早分開對兩人都算好事。

▲方宥心（左）、傅子純在《外鄉女》第二單元「愛人的選擇」飾演情侶。（圖／民視，2017.05.13）

傅子純接檔師兄柯叔元，演出《外鄉女》第二單元「愛人的選擇」，壓力大到一度爆瘦，甚至害怕到片場，直到師兄及到導演們的鼓勵，才有信心面對艱難劇本的挑戰，看到收視率奪下第一，讓他開心也期許更多觀眾可以專注到這部屬於台灣人歷史的故事。方宥心在播出第一集時跟家人同聚收看，不料就看到她主動獻吻，全家突然安靜，讓她當下冷汗直流，直呼接下來播出一定要自己躲起來收看，不然許多親熱戲沒有先報備，到時候媽媽在旁邊收看，一定會問東問西，她笑說還是避免這種尷尬場景好了。

▲方宥心（右）將螢幕初吻獻給傅子純。（圖／民視，2017.05.13）

▲方宥心（前）主動現身傅子純，大尺度辣秀裸背。（圖／民視，2017.05.13）