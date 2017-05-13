▲。（圖／讀者提供，2017.5.13）

T-ara 13日在台灣舉辦演唱會，此活動帶來21首歌曲，除了經典曲〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Sexy love〉、〈Roly-Poly〉，昭姸更帶來周杰倫的〈安靜〉，中文標準程度令在場粉絲驚豔。

在結束〈安靜〉後，T-ara換上牛仔短褲、白上衣獻唱最經典的〈Bo Peep Bo Peep〉，喚起現場不少人回憶，除此之外還有〈Roly-Poly〉、〈Sexy love〉，不過在唱〈Roly-Poly〉時，芝妍不慎跌倒小尖叫，好在最後敬業收起失誤跳完，粉絲都替她捏把冷汗。

唱完5首歌後，T-ara休息片刻話家常，