2600人見證最後合體 T-ara流淚揮手說再見NOWnews今日新聞 (2017-05-14 00:00)
T-ara 13日在台灣舉辦演唱會，此活動帶來21首歌曲，除了經典曲〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Sexy love〉、〈Roly-Poly〉，昭姸更帶來周杰倫的〈安靜〉，中文標準程度令在場粉絲驚豔。
在結束〈安靜〉後，T-ara換上牛仔短褲、白上衣獻唱最經典的〈Bo Peep Bo Peep〉，喚起現場不少人回憶，除此之外還有〈Roly-Poly〉、〈Sexy love〉，不過在唱〈Roly-Poly〉時，芝妍不慎跌倒小尖叫，好在最後敬業收起失誤跳完，粉絲都替她捏把冷汗。
唱完5首歌後，T-ara休息片刻話家常，
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