袁艾菲怨嘆戀情見光死 放話凍卵當單親媽NOWnews今日新聞 (2017-05-14 00:00)
袁艾菲13日舉辦自創服飾品牌Girgur公益發表會，義賣衣服為弱勢兒童籌募營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓。喜歡孩子的她，心疼弱勢兒童的遭遇，之前多次參與公益活動為弱勢兒募捐，她也感嘆身為藝人，每次新戀情剛萌芽就被媒體拍到見光死，透露如果35歲還沒嫁出去，就考慮凍卵，也直言若未來經濟能力許可，「當單親媽媽也OK！」
母親節即將來臨，袁艾菲為了趕拍戲，所以無法跟媽媽一起過節，但因為目前與媽媽同住，孝順的表示「天天都可以是母親節！」並豪氣表示將把工作收入全交給媽媽，當作最實際的母親節禮物。她也笑稱自己養了三隻英國短毛貓，身為貓奴，把三隻貓咪當成是自己的小孩般疼愛照顧，因此母親節對她來說，也算是另類的母親節。
談到自創品牌Girgur，袁艾菲表示，「Girgur是希伯來文中，貓的意思，也是我品牌的元素，我把自己跟愛貓的故事，將生活中，好玩、快樂、無厘頭、時尚、流行及旅行的細節集結在一起。」從創意發想、構思，到實際做出成品，花了大概近1年的時間，因為自己私底下的穿著，是走輕鬆休閒的風格，所以這次的設計也是以長版洋裝及T恤為主。
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