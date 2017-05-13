(中央社訊息服務20170513 09:59:46)全球最大藥效評估模型設計公司中美冠科-KY(6554，簡稱冠科)今公佈2017年第1季財報，首季營收達新台幣4.93億元，相較於去年首季的3.69億元，首季年成長34％；毛利率為49.3%，每股稅後盈餘0.13元，創下歷史同期新高，相較於往年首季多為營收淡季，今年首季已達成Q1轉虧為盈的目標，今年營收及獲利可望繼續提升。



冠科全球執行長魏京平(Jean-Pierre Wery)表示：「冠科近期營運持續成長的主要原因為全球癌症研究發展持續升溫，全球各大藥廠對癌症藥效檢測的精準度要求提高，對冠科而言是非常大的利基點，尤其在癌症相關的藥效測試中所使用的模型當中，成長最快速的就是人源腫瘤異體移植模型(patient-derived xenograft，PDX)，目前冠科所擁有的PDX模型數量冠居全球龍頭地位，同時，冠科多年前即已投入全球熱門的免疫療法及精準醫療的相關技術研究與發展，已進入與各大藥廠合作並提供相關藥效測試服務，預期此領域的業務將對未來的營收產生相當大的助益」。



受惠於全球藥效測試需求及精準度要求持續升高，冠科今年在核心業務的癌症、免疫療法藥效檢測服務已持續穩定成長，相關領域的技術授權業務及客戶數量皆有突破，加上近年來併購的子公司，經重整後已開始逐步挹注營收，展現併購效益，相較於去年同期，2017年第一季累積營收已達新台幣4.93億元，為歷年同期新高



冠科在核心業務的藥效檢測與技術授權的雙引擎帶動與成長下，開案量與業績皆持續穩定成長，，在相關癌症、免疫療法、精準醫療的藥效測試服務，持續新增知名藥廠的客戶；另外因應日本、紐西蘭、澳洲、新加坡、印度、台灣等亞太地區藥廠與新藥研發公司對於相關藥效檢測的需求持續增高，公司已在去年開始切入佈局，與新型生技公司或中小型藥廠的洽談合作數量也持續攀升，預期將可持續挹注營收。



關於中美冠科-KY生物技術股份有限公司中美冠科(6554)生物技術股份有限公司是一家致力於臨床前藥效評估測試與模型開發的公司，目前冠科擁有全球最大PDX(人源性腫瘤細胞異種移殖)模型資料庫，並具備自主設計模型的能力，未來將透過此技術，提供個人化精準醫療、藥效評估大數據應用、拯救臨床失敗新藥、糖尿病藥物開發等高度價值服務。需瞭解更多有關冠科相關業務與技術能力，請直接登錄冠科生物技術官方網站www.crownbio.com。



訊息來源：中美冠科-KY生物技術股份有限公司